3,64 TL’den halka arz edilen ve dün 7,77 TL seviyesine kadar tırmanan SVGYO payları, yeni güne satıcılı başladı. Seans açılışında yüzde 3,73’lük bir düşüş kaydeden hisseler, 7,48 TL seviyesinden işlem görmeye başlayarak kar satışlarının etkisine girdi.

ARACI KURUMLARDA "DENİZ" SATIYOR, "TEB" ALIYOR

TSI 10:15 itibarıyla paylaşılan aracı kurum dağılımı verilerine göre, tahtada satıcıların alıcılara oranla daha baskın olduğu görülüyor. İlk 5 satıcının net hacmi -12,9 milyon TL seviyesindeyken, ilk 5 alıcının hacmi 11,1 milyon TL'de kaldı.

SATICI TARAFI

Listenin başında %28,54 pay ile Deniz Yatırım yer alıyor. Deniz Yatırım'ı, %18,76 payla A1 Capital ve %13,83 payla Garanti Yatırım izliyor. Bu kurumlar, serinin bozulmasında ana satıcı rolünü üstlenmiş durumda.

ALICI TARAFI

Düşüşü fırsat gören veya tahtayı destekleyen tarafta ise TEB Yatırım %18,76 payla ilk sırada yer alıyor. TEB’i sırasıyla İş Yatırım, TERA ve Midas takip ediyor.

BOFA SAHNEDE, SVGYO TEKRAR TAVANDA

Borsa İstanbul'da tavan serisini sonlandıran Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO) paylarında, 18 Mart saat 11:40 itibarıyla aracı kurum dağılımında dikkat çekici bir tablo oluştu. Toplam net hacmin 50.879 TL ile artı bölgede seyrettiği hissede, alıcı ve satıcı taraflarının kıyasıya rekabeti dikkat çekiyor.

ALIM TARAFININ LİDERİ BANK OF AMERİCA

Günün bu saatine kadar en güçlü alımı, piyasanın yakından izlediği Bank of America (BofA) gerçekleştirdi. BofA, yaklaşık 3,35 milyon net lot ve 8,19 TL maliyetle alım tarafında %16,27’lik bir paya sahip oldu. BofA’yı sırasıyla; 2,98 milyon lotla Tera Yatırım, 2,88 milyon lotla TEB Yatırım, 2,07 milyon lotla Midas ve 1,87 milyon lotla Halk Yatırım takip ediyor.

SATIŞ BASKISI GARANTİ VE A1 CAPİTAL’DEN GELİYOR

Satış tarafında ise kurumsal ve bireysel kar realizasyonları devam ediyor. Listenin başında %16,21 pay ile yaklaşık 3,34 milyon lot satan Garanti Yatırım yer alıyor. Garanti’yi, 3,07 milyon lotla A1 Capital, 2,41 milyon lotla İnfo Yatırım, 2,17 milyon lotla Yatırım Finansman ve 2,11 milyon lotla Deniz Yatırım izliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.