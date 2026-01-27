Borsa İstanbul’un da dış piyasalardaki bu kararsız seyre paralel olarak yeni güne yatay bir açılışla başlaması bekleniyor. Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

NETCD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 28 – 29 – 30 Ocak’ta toplanacak.

AKHAN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 28 – 29 – 30 Ocak’ta toplanacak.

ALGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 1.131 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı 29 Ocak’ta tamamlanacak.

ARDYZ – Şirketin, 361.176 dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

ASELS – Şirketin, 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

ARCLK – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin 2 yıl yenilendiği açıklandı.

ARASE – Şirket bağlı ortaklığı Aras Elektrik’in Şubat dönemi için toplam 340.435 MWh enerji satış anlaşması yaptığı, anlaşmaya konu tutarın 1,0 milyar TL olduğu açıklandı.

ADESE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

AZTEK – 2025 yılı verilerine göre Türkiye kulaklık pazarı cirosu 2025 yılında önceki yıla göre %27,1 oranında arttığı, şirketin dağıtıcısı olduğu markaların 2025 yılında kulaklık pazarından aldığı payın %48,5 olduğu, Türkiye hoparlör pazarı cirosunun 2025 yılında önceki yıla göre %43,7 oranında arttığı, şirketim tüm markaları ile 2025 yılında hoparlör pazarından aldığı payın %57,5 olduğu açıklandı.

BJKAS – Futbolcu Tammy Abraham’ın sözleşmesindeki şartların gerçekleştiği Roma’ya 13 milyon euroya ödeneceği açıklandı.

BUCIM – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun tamamının uzun vadeli banka kredisinin kısa vadeli kısmında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

BORLS – TRFBORL42610 ISIN kodlu finansman ISIN kodlu bono itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısının 30 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

BYDNR – Feridun Tunçer tarafından 2.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

BVSAN – Şirketin, 1,9 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

BURCE – Fethiye’de Makine Üretim Şubesi’nin tescil ediği açıklandı.

BESLR – JCR Avrasya tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

CGCAM – Şirketin, 29,9 milyon TL tutarında sipariş aldığı açıklandı.

DAPGM – EKYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Hasdal 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin gerçekleştiği, şirketin ikinci oturuma katılacağı açıklandı.

DARDL – 178 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ENJSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 4 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile Bakanlık tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Trabzon Ortahisar Sanayi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 29 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

ERCB – Ahmet Kemal Erciyas ve Kamir Emre Erciyas tarafından şirkete toplamda 147,0 milyon TL sermaye avansı girişi saplandığı açıklandı.

EFOR – Şirket bağlı ortaklığı Efor Global’in Gümüşhane, Adıyaman, Sivas, Siirt ve Diyarbakır’da yer alan toplam 7 adet IV. Grup maden sahası için yaptığı ruhsat başvurularında, sahaların ilk müracaat yoluyla ruhsatlandırılmaya uygun bulunduğu açıklandı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul Başakşehir Doğu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin gerçekleştiği, Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinde en yüksek teklifin 6,8 milyar TL olduğu açıklandı.

GENTS – Feridun Tunçer tarafından 1.801.102 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

GSDHO – Şirket bağlı ortaklığı GSD Shipping tarafından Malta'da GSD 3 Limited ünvanlı ve 5.000 dolar sermayeli şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

HATSN – Şirketin, yurt dışında yerleşik bir firma ile yapılan Gemi Tamir Bakım ve Onarım Sözleşmesi kapsamında projeyi 2,0 milyon dolara tamamladığı açıklandı.

ISMEN – 92 gün vadeli 3,8 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISCTR – 182 gün vadeli 5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISCTR – Yurt dışında borçlanma aracı ihracı kapsamında Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Bank PJSC, ING Bank N.V. ve MUFG Securities EMEA plc'den oluşan bankalar grubunun yetkilendirildiği açıklandı.

ISFIN – Şirket kayıtlı sermaye tavanın 1,2 milyar TL’den 3, milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KOPOL – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+(tr)’den A (tr)’ye revize edildiği açıklandı.

KTLEV – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 7,5 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

KORDS – PT Indo Kordsa’da yaşanan sel nedeniyle 2025 üçüncü çeyrek finansallarında 20 milyon dolar sigorta geliri kaydedilmesi ardından, sigorta şirketiyle yapılan görüşmeler sonucunda bu tutarın 25 milyon dolara revize edildiği açıklandı.

MEKAG – Mehmet Kaybal 80.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

MRSHL – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

MARBL – Şirketin, 892.825 dolarlık iş aldığı açıklandı.

PGSUS – Sabiha Gökçen – Ljubljana hattının açılışının yapıldığı medyada yer aldı.

SAHOL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SKBNK – Dolar cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında Morgan Stanley’in yetkilendirildiği açıklandı.

SOKE – Şirket ile ULUUN arasında bir yıl süreli marka lisans kullandırım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

TATGD – AFYON’daki GES’in 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

YATAS – Şirketin markalarından Divanev ve Puffy’nin Turqualıty® Destek Programı kapsamına alındığı açıklandı.

YYLGD – Şirketin, Niğde Fabrika Yatırımı kapsamında Niğde fabrikasında yer alacak toplam on bir adet üretim hattından beşinde test üretimlerine başlanması ardından, yedi hatta seri üretime başlandığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 375.000 adet pay 24,16 – 24,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.149 adet pay 18,20 – 18,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

BUCIM – Şirket sermayesinin 1,5 milyar TL’den %166,67 oranında bedelli %166,67 oranında bedelsiz olarak 6,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

QNBTR – Banka sermayesi bugün 3,3 milyar TL’den %64,18 oranında bedelsiz olarak 2,1 milyar TL artışla 5,5 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 297,6932 TL’ye denk gelmekte.

PRZMA – Şirket sermayesinin 77,4 milyon TL’den %200 bedelsiz ve 70 milyon TL karşılığı tahsisli olarak 232,3 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NE OLACAK?

Fed faiz kararı yarın açıklanacak.

Enflasyon Raporu Toplantısı 12 Şubat’ta gerçekleşecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat'a ertelendi.