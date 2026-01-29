Fed, piyasa beklentilerini karşılayarak politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Gelecek dönem Fed başkanlarına seslenen Powell, kurumun demokratik meşruiyetini koruması için "Siyasetin dışında durun" tavsiyesinde bulundu.

Enflasyonun hedefin üzerinde seyrettiğini belirten Powell, bunun talep kaynaklı olmaktan çok gümrük tarifelerinden kaynaklandığını vurguladı. Powell, tarifeler nedeniyle "bir defalık fiyat artışlarının" muhtemel olduğunu belirtti.

Hükümet kapanmasının etkilerinin bu çeyrekte tersine dönmesini beklediklerini söyleyen Başkan, istihdam piyasasının istikrar kazanmaya başladığını ifade etti.

BORSA İSTANBUL VE YURT İÇİ GÜNDEM

Fed’in belirsizliği ortadan kaldıran kararının ardından, yurt içi piyasalarda pozitif bir hava hakim.

Analistler, küresel risk iştahının dengelenmesiyle BIST 100 endeksinin bu sabah alıcılı bir açılış yapmasını bekliyor.

Bugün yurt içinde gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan işsizlik oranı verisinde olacak.

BORSA İSTANBUL’DAN ŞİRKET HABERLERİ

• NETCD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

• AKHAN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

• AKBNK – Mehmet Emre Cihangir tarafından 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• AZTEK – 162 gün vadeli 240 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• AGESA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SDDK tarafından onaylandı.

• BORLS – TRFBORL42610 ve TRFBORL12639 ISIN kodlu bono itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısının 30 Ocak ve 5 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.

• BARMA – Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar tarafından toplam 40.550.000 adet pay için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun 10.000.000 pay olarak revize edildiği açıklandı.

• BARMA – Salih Yüksel tarafından 100.003 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• BLCYT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.

• BIENY – 1.096 gün vadeli 500 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

• BUCIM – Şirket tarafından yapılması planlanan Bilecik’teki IV. Grup Zeolit Ocağı İşletmeciliği projesi ile ilgili olarak ÇED Olumlu Kararının verildiği açıklandı.

• CWENE – Şirket bağlı ortaklığı CW Kurumsal ile Ateşoğlu Enerji arasında Gaziantep’te faaliyet göstermek üzere bayiilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• CWENE – Şirket bağlı ortaklığı CW Kurumsal ile Azunlar Enerji arasında Mardin’de faaliyet göstermek üzere bayiilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• EUHOL – Tahsisli sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 773,9 milyon TL’sinin Cod Enerji alımında, 2,1 milyar TL’sinin AsafAkın Madencilik sermaye artırımında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

• EKGYO & DAPGM – Şirket projelerinden Yeni Levent projesi kapsamında Kısmi Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

• FZLGY – Şirketin, 2024 yılı sonunda 6,8 milyar TL olan gayrimenkul portföyünün yüzde 102 artışla 14,2 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.

• GESAN – Şirketin, Ankara Sanayi Odası 1. OSB GES Yapım İşi ihalesinde 4,3 milyon dolarla birinci olduğu açıklandı.

• GRTHO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• GSDHO – GSD Shipping B.V. bünyesinde Malta'da GSD 3 Limited ünvanlı ve 5.000 dolar sermayeli şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• GLCVY – Fibabanka tarafından açılan tahsili gecikmiş alacak satışındaki 232,2 milyon TL’lik portföy ihalesini şirketin kazandığı açıklandı.

• ISCTR – Banka ile Banka – Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası arasında TİS görüşmelerinin mutabakatla sonuçlandırıldığı açıklandı.

• ISCTR – Mehmet Emre Cihangir tarafından 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• KENT – Şirketin Gebze'de bulunan fabrikasında Tek Gıda İş Sendikası ile TİS görüşmelerine başlandığı açıklandı.

• MERKO – AG Girişim tarafından 1.750.000 adet Borsada işlem görmeyen kapalı payın pay başına 16,00 TL fiyattan satıldığı açıklandı.

• OZATD – Şirketin, 4,7 milyon dolarlık dört Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• QUAGR – Konsept mağaza olarak QUA Home mağazasının ikincisinin İstanbul Emaar Square Mall'da açıldığı belirtildi.

• SAHOL – Şirketin, AKCNS sermayesinin yüzde 39,72'sini temsil eden payların satın alınması amacıyla 1,1 milyar dolar değerleme üzerinden teklif aldığı açıklandı.

• SNICA – Şirketin, 115 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

• TRGYO – Antalya’daki 2.805 m 2 'lik taşınmazın 80 milyon TL’ye alındığı açıklandı.

• TRALT – Şirketin, Erciyes Anadolu Holding grubuna bağlı HES Hacılar Elektrik’e ait HES Başkale 1, 2 ve 3 lisanssız arazi GES projelerini toplam 47,02 MWp kurulu güç ve yıllık yaklaşık 94 milyon kWh üretim kapasitesiyle, 48,9 milyon dolar bedelle devralmak üzere sözleşme imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

• USAK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• UCAYM – Şirketin, 256 milyon TL’lik iş aldığı açıklandı.

• YKBNK – Mehmet Emre Cihangir tarafından 385.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• YKBNK – Yurt dışında 1.104 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• ZERGY – Dora Hill Projesinde bağımsız bölüm teslimlerine başlandığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• AVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 307.500 adet pay 10,30 – 10,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BIGCH – Mehmet Can Karabağ tarafından 47,20 – 50,00 TL fiyat aralığından 1.480.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 13,62’ye geriledi.

• ESEN – Hedef Portföy tarafından 56.712.007 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,92’ye geriledi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 10,21 – 10,26 TL fiyat aralığından geri alındı.

• IEYHO – Nusret Altınbaş tarafından 72,50 – 73,10 TL fiyat aralığından 2.405.893 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,72’ye geriledi.

• LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 18,06 – 18,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 226.205 adet pay 67,30 – 67,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• RALYH – Rıza Kandemir tarafından bedelsiz olarak 1.000.000 adet payın RALYH’ye devredildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• ARZUM – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den yüzde 200 oranında bedelli olarak 1,2 milyar TL nakden artışla 1,8 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

• EUHOL – Tahsisli sermaye artırımına karar verildi.

• MANAS – Şirket sermayesi bugün 165,5 milyon TL’den yüzde 100 oranında bedelli olarak 165,5 milyon TL nakden artışla 331,1 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 10,55 TL’ye denk gelmekte.

• RUBNS – Şirket sermayesinin 81,9 milyon TL’den yüzde 900 oranında bedelsiz olarak 737,6 milyon TL artışla 819 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

• SODSN – Şirket sermayesi bugün 15 milyon TL’den yüzde 700 oranında bedelsiz olarak 105 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 12,85 TL’ye denk gelmekte.