Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veri gündemi yakından takip edilirken, yatırımcıların odağında ABD-İran görüşmeleri ve yaklaşan makroekonomik veriler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğü vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin sona erdiğine yönelik iddiaları yalanlayarak görüşmelerin kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Trump, İran'a anlaşma çağrısında bulunurken, İran basınında yer alan haberlerde ise taraflar arasındaki mesaj trafiğinin son birkaç gündür durduğu öne sürüldü. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında İran'a yaptırım indirimi teklif edilmediğini belirtti.

ABD'de teknoloji tarafında ise Trump, yapay zeka sektöründeki büyümeyi hızlandırmak ve ülkenin küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesine imza attı. SpaceX'in ise olası halka arz sürecinde Wall Street bankalarına ödenecek komisyonları düşürmek için görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak ADP Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek. Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomilere ilişkin PMI verileri de günün önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yurt içinde ise gözler cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

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15-17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek G7 Zirvesi de küresel piyasaların yakın takibinde olacak.

Borsa İstanbul tarafında ise güne hafif alıcılı bir başlangıç beklenirken, BIST100 endeksinde pozitif açılış öngörülüyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Şirketlerin 2 haziran tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a gönderdiği bildirimler şu şekilde;

ASTOR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 4,2 milyar TL’den 40 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

ANELE – VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Temmuz’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

CWENE – Şirketin %100 bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji’nin KSS’ye geçişi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

EKSUN – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın 1 yıl süreli yenilendiği açıklandı.

ENPRA – Şirket tarafından 2,8 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağın VYŞ’lere satıldığı açıklandı.

EGEEN – Şirket bağlı ortaklığı Eat Ege’nin sermaye artıracağı, şirketin sermaye artırımına katılım sağlayacağı açıklandı.

EUPWR – Peak PV Dolar’ın TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede en avantajlı (331,3 milyon TL) teklifi vermesi sonrasında, şirkete sözleşme davetinde bulunulduğu açıklandı.

GSDHO – Şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Shipping bünyesinde yer alan GSD 4 Limited ile Sumisho Marine arasında, bir adet kuru yük gemisi alım sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

GSDHO – GSD Shipping ile Sumisho Marine arasında, Japonya'da inşa edilecek bir adet ultramax tipi kuru yük gemisi alımı konusunda niyet mektubu imzalandığı açıklandı.

GLRYH – Şirketin bağlı ortaklıkları olan İCG Finansal Danışmanlık ve Pardus GSYO, Velar Makine ve Kimya Sanayi'de sahip oldukları toplam payların mevcut ortaklardan Kudret Çölgeçen'e 3,5 milyon ABD doları bedelle devredilmesine karar verdiği açıklandı.

HEDEF – Colendi Menkul’un sermayesinin 110 milyon TL’den 220 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

ISCTR – Yurt dışında 371 gün vadeli 19,9 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

KTLEV – Antalya Alanya’da Cuma günü şube açılacağı belirtildi.

MAGEN – ESEN tarafından 85.800.000 adet payın hızlandırılmış talep yöntemi ile kurumsal yatırımcılara satılmasına karar verildiği açıklandı.

MOBTL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

ODINE – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin iki yıllık imzalandığı açıklandı.

OTKAR – 369 gün vadeli 1 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

PETKM – Şirketin %51 oranındaki doğrudan ortağı olan Socar Turkey Petrokimya’nin Socar Turkey Enerji bünyesinde devrolduğu açıklandı.

TUCLK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 900 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

SASA – Şirketin, Mayıs ayında 136,7 milyon dolar tutarında gelir elde ettiği açıklandı.

SMRTG – Şirketin, 2026 yılında güneş paneli satışına ilişkin 10,0 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

SAMAT – VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Temmuz’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

TRILC – Şirketin finansal sıkışıklık, kredi ve çek ödemelerindeki gecikmeler ile bozulan nakit akışı nedeniyle konkordato başvurusunda bulunduğu ve Mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildiği açıklandı.

TRILC – Borsa tarafından 3 Haziran’da şirket paylarının kapalı kalacağı 4 Haziran’dan itibaren YİP’te işlem göreceği açıklandı.

TMSN – Ereğli Tekstil Turizm’e ait ve DenizBank’a rehinli 500.000 adet halka açık B grubu TMSN payı üzerindeki rehnin banka tarafından kaldırıldığı açıklandı.

VAKBN – 91 gün vadeli 818,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ALVES – Şirket sermayesinin 1,6 milyar TL’den %200 oranında bedelli olarak 1,6 milyar TL nakden artışla 3,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

BLCYT – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %900 oranında bedelsiz olarak 900 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

HEDEF – Şirket sermayesi bugün 1,9 milyar TL’den %53,88 oranında bedelsiz olarak 1,1 milyar TL artışla 3,0 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 103,97 TL’ye denk gelmekte.

IHLAS – %200 olan bedelli sermaye artırım kararının %100’e revize edildiği açıklandı.

KAREL – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında pay satış fiyatının 12,79 TL olarak belirlendiği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

Brüt temettü: 4,5000 TL

Net temettü: 3,8250 TL

Temettü verimi: %6,79

Dağıtım tarihi: 03.06.2026

Kapanış fiyatı: 66,25 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 61,75 TL

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Brüt temettü: 0,5500 TL

Net temettü: 0,4675 TL

Temettü verimi: %1,34

Dağıtım tarihi: 03.06.2026

Kapanış fiyatı: 41,00 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 40,45 TL

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Şirketlerin 2 haziran tarihinde KAP'a gönderdiği pay alış-satış bildirimlerinden derlenen veriler şu şekilde;

ANELE – Pusula Portföy tarafından 13.925.010 adet alış ve 13.153.899 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,25’e yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 270.000 adet pay 32,08 – 32,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

CGCAM – Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Seyfetdin Pirinç tarafından 44,70 – 45,10 TL fiyat aralığından 5.040.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %23,07’ye geriledi.

CGCAM – Serdar Raşit Pirinç tarafından 44,70 – 45,10 TL fiyat aralığından 5.040.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,31’e geriledi.

CGCAM – Raşit Pirinç tarafından 44,70 – 45,10 TL fiyat aralığından 5.040.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,31’e geriledi.

CGCAM – Betül Pirinç Yıldız tarafından 44,70 – 44,78 TL fiyat aralığından 3.040.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,31’e geriledi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 15,50 TL fiyattan geri alındı.

KZBGY – Marmaris’teki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi kapsamında Mayıs ayında 170 adet devremülk satış sözleşmesinin 168,8 milyon TL bedelle yapıldığı açıklandı.

TEZOL – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

Bugün genel kurulu olan şirketler: BTCIM, BSOKE, BVSAN, KLMSN, KLSYN, TRILC

Kaynak: İnfo Yatırım