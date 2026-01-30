Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

NETCD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

AKHAN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

Best Brands Grup Enerji ’nin 54.578.570 adet payının pay başına 14,70 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

AKBNK – Fitch tarafından bankanın kredi konu teyit edilirken, görünümü durağandan pozitife revize edildi.

AZTEK – JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notunun A(tr)’den A-(tr)’ye revize edildiği açıklandı.

ANELE – Şirketin, finans kuruluşlarından kullandığı krediler kapsamında yapılan Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında yapılandırmaların 27 Şubat’a kadar uzatıldığı açıklandı.

AKENR – Şirketin, Erzincan Kemah HES projesinin, baraj gölü alanında kalan demiryolu hattının taşınamaması nedeniyle 2009’dan bu yana başlatılamadığı, EPDK’nın projeye ek süre vermediği ve lisansın sona erdirilmesine karar verildiği açıklanırken, şirketin hukukş yollara başvuracağı belirtildi.

BORLS – TRFBORL42610 ve TRFBORL12639 ISIN kodlu bono itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısının 30 Ocak ve 5 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.

BIGEN – Şirket bağlı ortaklığı Menekşe Yenilenebilir Enerji’nin Yozgat Sorgun’daki 20 MWe / 24 MWm kapasiteli mevcut RES tesisini, ilave 24 MWm’lik yeni bir ünite kurarak toplamda 48 MWe / 48 MWm kapasiteli bir santrale dönüştürmek için EPDK’ya lisans tadil başvurusunda bulunduğu açıklandı.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Hasdal 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumuna katıldığı, ihalenin şirket lehine sonuçlanmadığı açıklandı.

ENKAI – JCE Eurasia tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

EFOR – Efor Holding tarafından 65.340.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EFOR – İbrahim Akkuş tarafından 65.340.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENDAE – Hüseyin Divrik tarafından 1.737.660 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EUHOL – Şirke tkayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

GARAN – Fitch tarafından bankanın kredi konu teyit edilirken, görünümü durağandan pozitife revize edildi.

HALKB – Fitch tarafından bankanın kredi konu teyit edilirken, görünümü durağandan pozitife revize edildi.

HALKB – Yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

INFO – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ISCTR – Fitch tarafından bankanın kredi konu teyit edilirken, görünümü durağandan pozitife revize edildi.

KONTR – Şirketin ve şirket bağlı ortaklığı Pomega’nın 18,3 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

KLNMA – Fitch tarafından bankanın kredi konu teyit edilirken, görünümü durağandan pozitife revize edildi.

KTLEV – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 7,5 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KLGYO – Şirketin, Halkalı’da gerçekleşecek projesi kapsamında, tüm inşaat işleri yönetiminin Biskon Yapı tarafından ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.

KORDS – Şirketin, BPREG Kompozit paylarını 500.000 euro bedelle devrettiği, satıştan 200.000 euro kar edildiği açıklandı.

LIDER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 265 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.

MIATK – Şirketin, Maden Sahaları için Karma Gerçeklik Tabanlı Uzaktan Teknik Destek Sistemi projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi onaylandığı, proje bütçesinin 15,5 milyon TL olduğu açıklandı.

MHRGY – İstanbul Ataşehir’deki 41.374 m² büyüklüğe sahip alanın imar planı değişikliği teklifinin onaylandığı açıklandı.

MAKIM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

MNDTR – Şirket ve şirkete bağlı işyerleri için Selüloz – İş Sendikası’nın yetkilendirildiği, TİS görüşmelerine başlandığı açıklandı.

OTTO – Asafakın Madencilik’e sermaye artırımı yoluyla iştirak edilmesine ilişkin olarak, EUHOL ile Sermaye İştirak Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ORGE – Şirketin, İstanbul’da inşası devam etmekte olan THY İstanbul Havalimanı Widect Tesisi Projesi'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 230 milyon TL’lik teklifin kabul ediliği ve sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 1.839 gün vadeli 500 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PSGYO – JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

PRKME – Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın'ın 2026 yılında ilave dekapaj çalışması gerçekleştirmeden kömür üretim ve satış faaliyetlerine devam edilmesine karar verildiği açıklandı.

TRILC – 182 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

TSKB – Fitch tarafından bankanın kredi konu teyit edilirken, görünümü durağandan pozitife revize edildi.

TUPRS – İzmit Rafinerisi'nde patlama meydana geldiği, yangının kontrol altına alındığını, patlamadan etkilenen çalışanın bulunmadığı medyada yer aldı.

TSKB – Yurt dışında 185 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

TSPOR – Futbolcu Umut Nayir ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya 1,5 yılda 68,3 milyon TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.

UNLU – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

ULUFA – 368 gün vadeli 125 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VAKBN – Fitch tarafından bankanın kredi konu teyit edilirken, görünümü durağandan pozitife revize edildi.

VKGYO – Antalya’da 28.091 m 2 ’lik 24 adet bağımsız bölümün VAKBN’den 900 milyon TL bedelle alındığı açıklandı.

YKBNK – Fitch tarafından bankanın kredi konu teyit edilirken, görünümü durağandan pozitife revize edildi.

YKBNK – 85 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 153.649 adet pay 10,64 – 10,83 TL fiyat aralığından geri alındı.

AVGYO – Geri alınan 5.000 adet pay 10,65 TL’den satılırken, satış sonucunda 8.456 TL gelir elde edildi.

ADESE – Pardus Portföy tarafından 20.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,84’e geriledi.

BAHKM – Deniz Portföy tarafından 72.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,13’e yükseldi.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 26,08 – 26,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 19.358 adet pay 17,91 – 17,93 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEPET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.587 adet pay 20,19 – 21,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

CANTE – Şirket sermayesinin 7 milyar TL’den %42,86 oranında bedelli olarak 3 milyar TL artışla 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

GENIL – Şirket sermayesinin 300 milyon TL’den %1.400 oranında bedelsiz olarak 4,2 milyar TL artışla 4,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KENT – Şirket sermayesinin 220 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 110 milyon TL nakden artışla 330 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

USAK – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1,2 milyar TL artışla 2,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.