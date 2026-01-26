Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 8 Ocak 2026 tarihli bülteninde onay verdiği sermaye artırımı sürecinde sona gelindi.

QNB Bank, mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılayarak güçlendirecek ve yatırımcılarına bedelsiz hisse senedi verecek.

SERMAYE 5.5 MİLYAR TL'YE YÜKSELİYOR

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 20 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle gerçekleşecek işlemde, bankanın ödenmiş sermayesi önemli bir sıçrama yapacak.

• Mevcut Sermaye: 3.350.000.000 TL

• Artış Miktarı: 2.150.000.000 TL

• Yeni Sermaye: 5.500.000.000 TL

• Artış Oranı: Yüzde 64,179

HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi" ise 27 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Buna göre, 27 Ocak sabahı itibarıyla portföyünde QNBTR hissesi bulunduran yatırımcılar, herhangi bir ödeme yapmaksızın yüzde 64,179 oranında yeni pay sahibi olacaklar.

Bedelsiz paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde yatırımcıların hesaplarına otomatik olarak yansıtılacak.