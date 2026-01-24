Ekonomi yönetiminin Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve türevi araçlardan kademeli çıkış stratejisi sürüyor. Bu kapsamda atılan son adım, altın tasarruflarının TL'ye çevrilmesini destekleyen düzenlemenin sonlandırılması oldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, TCMB tarafından hazırlanan "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.

KKM’de bir devir resmen kapandı: Merkez Bankası yürürlükten kaldırma kararı aldı

Bu karar ile birlikte, 29 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe giren ve vatandaşların altın cinsinden mevduatlarını Türk Lirası'na çevirmeleri durumunda kur/fiyat farkı desteği almasını sağlayan mevzuat hükmünü yitirdi.

SADELEŞME ADIMLARI HIZLANDI

Piyasalar, bu kararı "normalleşme sürecinin teyidi" olarak yorumluyor. Merkez Bankası, daha önce de vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin benzer tebliğleri yürürlükten kaldırmıştı.

Altın hesapları için alınan bu iptal kararı, finansal sistemin olağanüstü önlemlerden arındırılması ve geleneksel piyasa dinamiklerine dönüş sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.