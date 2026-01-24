Ekonomi yönetiminin "normalleşme" adımları kapsamında kademeli olarak sonlandırdığı KKM uygulamasında sona gelindi.

TCMB, vadeleri biten hesapların ardından, bu hesapların dayanağını oluşturan 2021 tarihli iki kritik tebliği iptal etti.

Merkez Bankası tarafından hazırlanan 2026/1 ve 2026/2 sayılı tebliğler, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar ile birlikte:

• 2021/14 Sayılı: Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ,

• 2021/16 Sayılı: Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Artık bu kapsamda yeni bir işlem yapılmayacak ve eski düzenlemeler geçerliliğini yitirdi.

Altın hesaplarında teşvik dönemi sona erdi

SÜREÇ AĞUSTOS 2025’TE DURMUŞTU

Merkez Bankası, sadeleşme adımları çerçevesinde KKM hesap açılışlarını ve yenileme işlemlerini (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla durdurma kararı almıştı.

Banka, o tarihten önce açılan hesapların vadeleri dolduğunda ilgili tebliğlerin kaldırılacağını daha önce kamuoyuna duyurmuştu. Vadelerin tamamlanmasıyla birlikte beklenen yasal adım bugün atılmış oldu.

ALTIN DÖNÜŞÜMÜNDE (FATSİ) İSTİSNA SÜRÜYOR

Standart KKM hesapları için süreç bitse de altın tarafında uygulama kısmen devam ediyor.

Altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasını amaçlayan FATSİ uygulaması ve bazı altın dönüşümlü hesaplarda vadeler henüz dolmadığı için bu alandaki düzenlemeler şimdilik yürürlükte kalmaya devam edecek.