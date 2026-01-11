Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 43 şirkete lisans verirken 10 şirketin lisansını sonlandırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 7 toplayıcı lisansı, 16 üretim lisansı, 6 tedarik lisansı ve 5 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı piyasada 7 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı ya da iptal edildi, 3 firmanın da şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 6 şirkete ihrakiye teslimi, 1 firmaya dağıtıcı, 1 firmaya madeni yağ, 1 firmaya da depolama lisansı verildi.

Aynı piyasada bir firmanının da madeni yağ lisansı uzatıldı.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERGünlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
PARTNERTrump tarihi imzayı attı! Venezuela petrolü için karar alındıTrump tarihi imzayı attı! Venezuela petrolü için karar alındı