Şirketten yapılan açıklamaya göre, Likhachev, Bakan Bayraktar ile Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret ederek, projenin mevcut durumunu ve 1. Güç Ünitesi'nin işletmeye alınma hazırlıklarına yönelik temel çalışmaları görüştü.

Rosatom ve Bakanlık heyetlerine sahada, Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh ve Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrey Zhukov eşlik etti.

Santralin ilk ünitesinin ana tesislerindeki çalışmaları yerinde gören heyetler, işletme personelinin halihazırda planlı vardiya düzeninde çalıştığı 1. Güç Ünitesi'nin ana kontrol odasında incelemelerde bulundu.

Likhachev ve Bayraktar, santralin önemli ekipmanları arasında bulunan ve gaz yalıtımlı şalt tesisi ekipmanlarını inceledi. Akkuyu NGS'nin gaz yalıtımlı şalt tesisine geçen yılın aralık ayında dış elektrik şebekesinden gerilim verilmişti. Gerçekleştirilen bu operasyon, santralin güç tahliye sisteminin, 1. Güç Ünitesi'nden üretilecek elektriğin Türkiye'nin ulusal elektrik sistemine aktarılmasına hazır olduğunu teyit etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Rosatom'un öncelikli görevi, Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde güç üretimine başlamak ve ilk elektriği vermek. Geçtiğimiz yılın sonunda birinci ünitenin inşaatında tamamlanma oranı yaklaşık yüzde 99'a ulaştı, devreye alma çalışmaları ise yüzde 65 oranında tamamlandı. Şu an işletmeye alma sürecinde son düzlükte olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca, Türkiye'nin enerji iletim sistemiyle kesintisiz ve istikrarlı bağlantı da sağlanmış durumda. Bu yılki temel HEDEF, ilk elektrik enerjisinin üretimine hazırlık için Türk ve Rus denetleyici kurumlarının gözetimi altında gerekli tüm prosedürleri yürütmek olacak. Projenin hayata geçirilmesinde iki ülke liderlerinin aktif desteğini de özellikle belirtmek isterim. Bu BIZIM için hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir onur. Bizim için yeni bir ülkede, kısmen yerli üretimle ikame edilmiş ekipmanlar kullanılarak nükleer güç santrali inşa etmek, her zaman ilave zorluklar barındırmaktadır. Buna rağmen hem Türk yüklenicilerin hem de Rosatom'un tüm birimlerinin, bu yılın Türkiye'nin nükleer enerjiye kavuştuğu yıl olması için gereken her şeyi yapacağından eminim."

Taraflar, tüm aşamalarda projenin önceliğinin güvenlik olduğunu ve tüm çalışmaların kalite gereklilikleri ile uluslararası standartlara tam uyum içinde yürütüldüğünü vurguladı.

Akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların en önemli aşamalarından birini, santralin 1. Güç Ünitesi'nin işletmeye alınması için yapılan hazırlıklar oluşturuyor. Şu anda tüm sistemlerin devreye alma işlemleri ve kapsamlı kontrolleri yapılıyor. Yakın zamanda, ünitenin devreye alınmasından önceki son kontrol aşaması olan "soğuk-sıcak deneme çalışmalarının" yapılması planlanıyor.

Buna ek olarak, dört güç ünitesinin tamamında ve yardımcı tesislerde çalışmalar sürdürülüyor. Proje kapsamında, dev bir altyapı kompleksini oluşturan toplam 560 bina ve yapının inşası öngörülüyor.

