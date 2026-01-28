Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından biri olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., stratejik portföy yönetimi kapsamında dev bir adıma imza attı. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu payların devri için resmi sürecin başladığı açıklandı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ŞİRKET DEĞERİ 1,1 MİLYAR DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

KAP’a yapılan bildirimde, Akçansa sermayesinin yüzde 39,72’sini temsil eden ve 76.035.136,43 TL nominal değerli payların satın alınması amacıyla bağlayıcı bir teklif alındığı belirtildi. Söz konusu teklifin detayları ise şu şekilde paylaşıldı:

Toplam Şirket Değeri: 1.100.000.000 (1,1 Milyar) Amerikan Doları

Teklif Sahibi: İlişkisiz üçüncü bir taraf

Şartlar: Borç ve nakit düzeltmelerine tabi olacak; nihai hisse devri sözleşmesi imzalanıncaya kadar geçerliliğini koruyacak.

GİZLİLİK KARARI KALDIRILDI

Açıklamada, satış görüşmelerine ilişkin kararın aslında 17 Ocak 2026 tarihinde alındığı ancak hem Sabancı Holding’in hem de Akçansa ortaklarının meşru çıkarlarını korumak amacıyla bu bilginin kamuoyuna açıklanmasının ertelendiği ifade edildi. Erteleme sebeplerinin ortadan kalkmasıyla birlikte süreç resmiyet kazandı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.