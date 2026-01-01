İstanbul’un en yoğun ulaşım noktalarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücretleri güncellendi. Yeni tarifeyle birlikte otomobil, motosiklet ve minibüs park ücretlerinde belirgin bir artış yaşandı. Seyahat planı yapan yolcular için otopark maliyetleri artık daha kritik bir kalem haline geldi.

Sabiha Gökçen Otomobil Park Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Yeni tarifeye göre, iç ve dış hatlar terminal otoparkını kullanacak olan otomobil, pikap ve minibüs sahipleri için ücretler şu şekilde belirlendi:

0-1 Saat Arası: 250,00 TL

1-3 Saat Arası: 300,00 TL

3-6 Saat Arası: 450,00 TL

6-12 Saat Arası: 550,00 TL

12-24 Saat Arası (Günlük): 740,00 TL

Uzun Süreli Park ve Abonman Ücretleri

Havalimanında aracını uzun süreli bırakmak isteyen yolcular için sunulan "Promosyon Abonman" fiyatları da güncellendi. Özellikle tatilcilerin tercih ettiği 7-15 günlük paketlerdeki artış göze çarpıyor:

7-15 Günlük Abonman: 5.920,00 TL

30 Günlük (Aylık) Abonman: 9.480,00 TL

Aylık Kapalı Otopark Abonman: 9.480,00 TL

Motosiklet ve Otobüs Tarifesi

Motosiklet kullanıcıları ve toplu taşıma araçları için de yeni fiyatlar devreye girdi.

Motosikletler için günlük park ücreti 370 TL olurken, 30 günlük abonman bedeli 4.750 TL olarak açıklandı.

Midibüs ve Otobüsler için ise günlük (12-24 saat) park bedeli 1.000 TL bandına ulaştı.

Editörün Notu: Sabiha Gökçen Havalimanı'na kendi aracınızla gitmeyi planlıyorsanız, otopark bütçenizi bu yeni tarifeye göre güncellemenizde fayda var. Özellikle 1 saati aşan parklanmalarda maliyetler hızla yükseliyor.