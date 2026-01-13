Silkar Madencilik'in sahibi, iş insanı Erdoğan Akbulak, safari tatili için gittiği Etiyopya'da yaşanan silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti.

Tatil amacıyla Etiyopya'da bulunan Silkar Madencilik'in sahibi Akbulak, bölgede gruplar arasında çıkan çatışma sırasında açılan ateş sonucu vuruldu. Olay yerinde ağır yaralanan Akbulak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAFARİ TURUNDA YAŞANDI

Gazeteci Can Özçelik'in haberine göre, acı olay safari turu sırasında meydana geldi. Çatışmanın merkezinde kalan Akbulak'ın bulunduğu noktada iki Türk vatandaşı daha mahsur kaldı. Söz konusu kişilerin şans eseri yara almadan kurtuldukları, kaçarak güvenli bölgeye ulaştıkları ve Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak koruma altına alındıkları iddia edildi.

ERDOĞAN AKBULAK KİMDİR?

Doğal taş ve madencilik sektörünün önde gelen isimlerinden olan Erdoğan Akbulak, Silkar Madencilik'in yanı sıra AKDO markasının da kurucusuydu. Türk mermerinin dünya pazarlarına açılmasında önemli rol oynayan Akbulak, kardeşi Hakkı Akbulak ile birlikte Silkar Madencilik'i kurarak şirketi kısa sürede uluslararası ölçekte güçlü bir konuma taşıdı.

Özellikle ABD pazarında etkin bir yapılanma kuran AKDO, New York Manhattan'daki showroomu ve geniş bayi ağıyla Türk mermerini küresel vitrine taşıdı. Akbulak, hem Türkiye'de hem de yurt dışında sektöre yön veren girişimleriyle tanınan bir iş insanı olarak biliniyordu.