Şirket açıklamasına göre Safkar, Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yeni bir iş ilişkisi başlattı. Bu kapsamda savunma sanayiinde kullanılmak üzere klima ve klima aksamları tedariki için Baykar'dan sipariş alındı.

SAFKR HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

SİPARİŞ TUTARI 1,06 MİLYON DOLAR

Alınan siparişin toplam bedelinin yaklaşık 1,06 milyon dolar olduğu bildirildi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Açıklamada, sipariş kapsamında yer alan ürünlerin 2026 yılının ikinci çeyreğinde Baykar'a teslim edilmesinin planlandığı ifade edildi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 302.25 12.880.040.563,50 % 0.67 17:12 THYAO 301.5 12.284.468.842,75 % 0.84 17:12 ISCTR 15.06 9.096.779.101,76 % 2.66 17:12 AKBNK 78.6 7.671.312.338,20 % 1.03 17:12 KCHOL 197.6 7.319.459.829,50 % 1.18 17:12 Tüm Hisseler

SAFKR HİSSESİNDE SON DURUM NE?

SAFKR, bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, 16.30 yazım saati itibarıyla yüzde 3,39'luk primle 29,26 TL seviyesine ulaştı.