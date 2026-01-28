Isıtma ve boru sistemleri alanında faaliyet gösteren Sanica Isı Sanayi, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardan aldığı yeni siparişlerle satış hacmini güçlendirdi. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada toplam tutarı dikkat çeken iki ayrı siparişi kamuoyuyla paylaştı. Peki, SNICA hissesinde son durum ne? İşte detaylar...
Sanica Isı Sanayi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada yeni siparişlere ilişkin bilgi paylaştı.
TÜRKİYE'DEN 115 MİLYON TL'LİK SİPARİŞ
Şirketin açıklamasına göre, Türkiye'de faaliyet gösteren bir bayiden radyatör ve üst yapı boru ürünleri için 115 milyon TL tutarında sipariş alındı.
IRAK'TAN 1,06 MİLYON DOLARLIK TALEP
Sanica Isı ayrıca, Irak'taki distribütöründen alt yapı boru grubu ürünleri için 1,06 milyon ABD doları tutarında sipariş alındığını duyurdu.
Açıklamada, söz konusu siparişlerin şirketin yurt içi ve yurt dışı satış hacmini destekleyici nitelikte olduğu belirtildi.
SNICA HİSSESİNDE SON DURUM
SNICA, bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, yazım saati 17.10 itibarıyla yüzde 1,86'lık primle 4,38 TL seviyesine ulaştı.