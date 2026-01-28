Sanica Isı Sanayi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada yeni siparişlere ilişkin bilgi paylaştı.

TÜRKİYE'DEN 115 MİLYON TL'LİK SİPARİŞ

Şirketin açıklamasına göre, Türkiye'de faaliyet gösteren bir bayiden radyatör ve üst yapı boru ürünleri için 115 milyon TL tutarında sipariş alındı.

SNICA HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

IRAK'TAN 1,06 MİLYON DOLARLIK TALEP

Sanica Isı ayrıca, Irak'taki distribütöründen alt yapı boru grubu ürünleri için 1,06 milyon ABD doları tutarında sipariş alındığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu siparişlerin şirketin yurt içi ve yurt dışı satış hacmini destekleyici nitelikte olduğu belirtildi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 298 23.504.386.500,25 % 1.27 16:56 ASELS 313.25 12.672.488.742,00 % 0.89 16:56 ISCTR 15.47 12.240.588.652,68 % 2.86 16:56 SASA 2.56 11.613.273.599,49 % 3.64 16:56 AKBNK 84.85 10.584.802.925,80 % 6.66 16:56 Tüm Hisseler

SNICA HİSSESİNDE SON DURUM

SNICA, bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, yazım saati 17.10 itibarıyla yüzde 1,86'lık primle 4,38 TL seviyesine ulaştı.