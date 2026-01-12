SASA Polyester, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla stratejik bir yatırımını daha tamamladığını bildirdi. Adana-Seyhan yerleşkesinde kurulan 52.500 ton/yıl kapasiteli Düşük Ergimeli (Low-Melt) Polyester Elyaf Üretim Tesisi, bugün itibarıyla tam kapasiteyle faaliyete geçti.

BÖLGEDE BİR İLK: YILLIK 75 MİLYON DOLAR CİRO KATKISI

Yeni tesisin, Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde saf Low-Melt Polyester üretimi yapacak ilk tesis olma özelliğini taşıdığı belirtildi. Tek hatta en büyük kapasiteye sahip olan bu yatırımın, sağladığı kalite ve maliyet avantajıyla şirketin cirosuna yıllık 75 milyon USD katkı sağlaması bekleniyor.

ADANA-SEYHAN YERLEŞKESİNDE YATIRIMLAR TAMAMLANDI

Şirketten yapılan açıklamada, bu kritik yatırımın devreye alınmasıyla birlikte Adana-Seyhan yerleşkesinde planlanan tüm projelerin başarıyla hayata geçirildiği vurgulandı:

“Düşük Ergimeli (Low-Melt) Polyester Elyaf yatırımının da tamamlanmasıyla, Adana-Seyhan yerleşkemizde planlanan tüm yatırımlar hayata geçirilmiş ve devreye alınmıştır.”

SASA, bu hamlesiyle hem bölgedeki üretim liderliğini pekiştirmeyi hem de yüksek katma değerli ürünlerle küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

