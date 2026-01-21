Uzun vadeli grafiğe bakıldığında SASA’nın 2016 yılından bu yana ana yönünü yukarı koruduğu, ancak son iki yılda bu ana trend içinde belirgin bir zayıflama sürecine girdiği görülüyor. Fiyatın son dönemde geldiği bölge, hem uzun vadeli yükselen trend çizgisi hem de orta vadeli düşen kanalın alt bandı ile çakışıyor. Teknik analizde bu tür kesişim alanları, piyasanın yön tayini yaptığı, alıcı ile satıcının en sert şekilde karşı karşıya geldiği bölgeler olarak kabul edilir. Bu nedenle SASA şu an, sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli görünüm açısından da oldukça kritik bir noktada bulunuyor.

GRAFİKTE ÖNE ÇIKAN TEKNİK YAPI

Grafikte özellikle 2023 sonrası dönemde fiyatın alçalan tepeler ve alçalan dipler oluşturarak aşağı yönlü bir kanal içinde hareket ettiği dikkat çekiyor. Bu yapı, ana trend yukarı olsa bile orta vadede kontrolün satıcılarda olduğunu gösteriyor. Fiyat bu düşen kanal içerisinde zaman zaman tepki yükselişleri üretmiş olsa da, bu hareketlerin hiçbiri kalıcı bir trend dönüşümüne dönüşmedi. Son bölümde ise fiyatın kanal alt bandına doğru sarkarak yataylaştığı ve sıkıştığı görülüyor. Bu sıkışma, volatilitenin düştüğünü ancak yeni bir sert hareketin zemin hazırlığında olunduğunu düşündürüyor.

AŞAĞI YÖNLÜ SENARYO: SASA DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ?

Fiyatın bulunduğu alanın altında kalıcı hale gelmesi durumunda ise teknik görünüm belirgin biçimde bozulur. Uzun vadeli yükselen trendin aşağı kırılması, sadece kısa vadeli yatırımcılar açısından değil, uzun vadeli pozisyon taşıyanlar açısından da önemli bir teknik uyarı anlamına gelir. Bu senaryoda satışların hızlanması, düşen kanalın aşağı yönlü genişlemesi ve daha alt fiyat bölgelerinin gündeme gelmesi beklenebilir. Böyle bir kırılım, “SASA düşmeye devam eder mi?” sorusuna teknik açıdan daha net bir “evet” cevabını güçlendiren yapı olur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

SASA şu an düşüş trendinde mi?

Orta vadeli görünümde evet. Fiyat düşen kanal içerisinde hareket ediyor.

Uzun vadeli trend bitti mi?

Henüz teknik olarak kesinleşmiş değil. Fiyat hâlâ uzun vadeli yükselen trend üzerinde bulunuyor.

Buradan tepki yükselişi gelir mi?

Teknik olarak güçlü tepki potansiyeli olan bir bölgede bulunuyor. Ancak bunun kalıcı bir dönüşe mi yoksa geçici bir harekete mi dönüşeceği gelecek fiyat davranışlarıyla netleşecek.

Asıl teknik risk nerede?

Mevcut trend bölgesinin altında gerçekleşecek kalıcı fiyatlamalar.

Uyarı: Bu içerik teknik analiz bakış açısıyla hazırlanmıştır. Buradaki değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlar öncesinde kendi araştırmanızı yapmanız ve uzman görüşü almanız önemlidir.