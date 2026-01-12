Küresel jeopolitik satrançta tansiyon düşmek bir yana Grönland’dan Venezuela’ya kadar yeni cephelerle tırmanıyor.

Dünyanın "silahlanma yarışına" girdiği bu dönemde, savunma sanayi hisseleri yatırımcıların güvenli limanı ve kazanç kapısı haline geldi.

Bu dalganın Türkiye’deki en büyük temsilcisi ASELSAN ise yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

1,5 TRİLYON DOLARLIK "TRUMP DOPİNGİ"

Savunma hisselerindeki son hareketliliğin fitilini ABD Başkanı Donald Trump ateşledi. Trump’ın senatörlerle yaptığı kritik zirvede, gelecek yıl için askeri bütçenin 1,5 trilyon dolar seviyesine çıkarılmasını istemesi, sektörde bomba etkisi yarattı.

Yatırımcılar sadece bütçe artışını değil, kriz haritasının genişlemesini de fiyatlıyor:

• ABD-Avrupa Hattı: BEYAZ Saray’ın Grönland’a yönelik sert tutumu ve "askeri seçenek" iması, transatlantik ilişkileri gererken savunma harcamalarını zorunlu kılıyor.

• Güney Amerika: ABD’nin Venezuela müdahalesi ve bölgedeki askeri hareketlilik sürüyor.

• Doğu Cephesi: Ukrayna’da İngiltere ve Fransa liderliğindeki "çok uluslu güç" planları ve Asya’da Japonya-Çin gerilimi, silah talebini zirveye taşıdı.

Altınay Savunma (ALTNY) neden yükseliyor?

ASELSAN'DAN YILLIK YÜZDE 260 GETİRİ

Küresel "savaş ve güvenlik" temasının Borsa İstanbul’daki yansıması ise tarihi rekorlar oldu. Türkiye’nin savunma sanayi devi ASELSAN, BIST tarihinde 1 trilyon TL piyasa değerini aşan ilk şirket olma unvanını kimseye kaptırmıyor.

Geçtiğimiz hafta hisselerinde yüzde 20’nin üzerinde bir artış yaşayan şirket, Cuma kapanışı itibarıyla piyasa değerini 1 trilyon 276,8 milyar TL seviyesine taşıdı.

YENİ HAFTAYA DA "YEŞİL" BAŞLADI

Yükseliş ivmesi yeni haftada da hız kesmedi. Aselsan hisseleri bugün (Pazartesi) saat 16.08 itibarıyla yüzde 1’e yakın primle 282,25 TL seviyesinden işlem görüyor.

Şirket hisselerinin yıllık bazda getirisi ise yüzde 260 gibi inanılması güç bir orana ulaşmış durumda.

Analistler, küresel tansiyon düşmedikçe savunma sanayi hisselerindeki bu pozitif ayrışmanın devam edebileceğini öngörüyor.

