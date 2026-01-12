Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) hisselerinde son günlerde görülen yukarı yönlü hareket, şirketten gelen tekil bir büyük KAP haberi kadar, piyasa dinamikleri ve artan yatırımcı ilgisiyle ilişkilendiriliyor.

İşlem hacmi dikkat çekici şekilde arttı

Son seanslarda ALTNY hisselerinde işlem hacminin belirgin şekilde yükselmesi, fiyat hareketinin sadece sınırlı alımlarla değil, daha geniş bir yatırımcı kitlesinin katılımıyla oluştuğunu gösteriyor. Hacim artışı, kısa vadeli alım iştahının güçlendiğine işaret eden önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

Savunma ve teknoloji hisselerine yönelim etkili oluyor

Borsa İstanbul’da son dönemde savunma sanayi ve ileri teknoloji şirketlerine yönelik ilginin arttığı görülüyor. Jeopolitik gelişmeler, savunma harcamalarına yönelik beklentiler ve sektöre yönelik uzun vadeli büyüme algısı, Altınay Savunma gibi şirketlerin hisselerine olan talebi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Teknik görünüm ve momentum alımları öne çıktı

Grafik tarafında ALTNY hisselerinde önemli direnç seviyelerinin test edilmesi ve yukarı yönlü momentumun güçlenmesi, kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların da hisseye yönelmesine neden oldu. Bu durum, fiyat hareketinin ivme kazanmasında teknik alımların etkili olduğunu gösteriyor.

Öne çıkan bir sözleşme KAP’ı bulunmuyor

Mevcut yükselişte, doğrudan yeni ve büyük ölçekli bir sözleşme ya da ekstra finansal sonuç açıklaması kaynaklı tek bir KAP bildirimi öne çıkmıyor. Hareketin daha çok hacim artışı, sektörel ilgi ve teknik görünümün birleşimiyle oluştuğu değerlendiriliyor.