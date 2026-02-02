Yatırımcıların en çok merak ettiği hisse performansı konusunda çarpıcı bir tespitte bulunan Koyuncu, uluslararası finans platformlarının değerleme modellerine atıfta bulundu. Investing.com verilerine göre Logo yazılımın %40 oranında ucuz işlem gördüğünü belirterek, mevcut fiyatların şirketin gerçek potansiyelinin ve "Fair Value" (Adil Değer) seviyesinin çok altında olduğunu vurguladı.

2026 İçin "Altın Yıl" Sinyali

2025 yılını hedeflerine paralel (guidance uyumlu) bir şekilde tamamladıklarını ifade eden CEO, asıl büyük sıçrama için 2026 yılını işaret etti. Koyuncu, "2026 hem karlılık hem de hisse performansı açısından önceki yıllardan çok daha iyi olacak" diyerek piyasaya güven mesajı verdi.

Yatırımcıya Temettü Müjdesi

Şirketin kar paylaşım politikasına da değinen Buğra Koyuncu, Logo’nun hem yatırım yapan hem de büyüyen bir şirket olma özelliğini korurken, düzenli temettü verme geleneğini sürdüreceğinin altını çizdi.

"Yapay Zeka Beyaz Yakayı Tehdit Ediyor"

Teknoloji dünyasındaki paradigma değişimine dikkat çeken Koyuncu, yapay zekanın geçmişteki endüstri devrimlerinden farklı olarak bu kez "aklıyla üreten" kesimi etkileyeceğini savundu:

"Yapay zeka bu kez fiziksel iş kollarını değil, doğrudan süreç tasarlayan ve yöneten beyaz yakalı çalışanlara yönelik bir tehdit ve dönüşüm alanı oluşturuyor."

Avrupa Geriliyor, Türkiye Dijitalde Önde

Küresel rekabeti de değerlendiren Koyuncu, Türkiye'nin e-devlet, e-fatura ve finansal teknolojilerdeki başarısının birçok Avrupa ülkesinin önünde olduğunu belirtti. Özellikle KOBİ’lerin dijitalleşme sürecinde Logo’nun sunduğu yapay zeka destekli çözümlerin bir "hızlandırıcı" görevi göreceğini ekledi.