Dünya jeopolitik ve ekonomi gündeminde bugün kritik bir yoğunluk var. Yunanistan ile ilişkilerde pozitif ajanda korunacağı ve 10 milyar dolarlık ticaret hedefine odaklanılacağı açıklanırken, ABD'den hem enerjiye yönelik yeni bir başkanlık kararnamesi hem de Kanada tarifelerinde onay çıkmaması küresel piyasalarda risk algısını etkiliyor.

Ukrayna'dan ateşkes mesajları, Suriye'de stratejik Teneff Üssü'nün devri, ve İsrail–İran güvenlik talepleri jeopolitik baskıyı artırırken, Venezuela'da enerji işbirliği görüşmeleri dikkat çekiyor. Finansal tarafta bugün Türkiye'de Enflasyon Raporu Toplantısı ve ABD işsizlik maaşı başvuruları piyasaların yönünü belirleyecek temel makro veriler arasında. Borsa İstanbul'un ise bu sabah hafif alıcılı açılması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL 12 ŞUBAT 2026 ŞİRKET HABERLERİ

ATATR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

ATLAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Mart’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

**BRKVY

** – AKBNK tarafından gerçekleştirilen 305 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföyünün ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

CGCAM – Şirketin, 109,1 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

DOFER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

GLCVY – AKBNK tarafından gerçekleştirilen 304,2 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföyünün ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

GSDHO – GSD Shipping B.V. bünyesinde yer alan Malta'da kurulu GSD 3 Limited tarafından bir adet ultramax tipi kuru yük gemisi alımına karar verildiği açıklandı.

GEREL – Şirket ile Otojet Enerji arasında elektrikli araç sarj istasyonlarının Otoenerji’ye satışı kapsamında üç yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

IDGYO – Mustafa Cem Pehlivan tarafından 306.444 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KONTR – Şirket bağlı ortaklığı Pomega Enerji’nin 62,3 milyon dolar iş aldığı açıklandı.

KLRHO & RUBNS – VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

LIDFA – 202 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

MEYSU – Şirketin, Kayseri’de bulunan fabrikasındaki pet dolum hattının faaliyete geçtiği açıklandı.

OZRDN – Naci Tamer Özerden'e ait 4.674.657 adet A ve 25.599.383 adet B grubu payların tamamının Yucatan Investment’e devredildiği açıklandı.

PETUN – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

SUNTK – Şirketin, Guatemala’daki Infitex S.A.’nın tamamını satın alma görüşmelerini sonlandırdığı açıklandı.

SUNTK – Şirketin, Guatemala’da çoğunluk payı şirkete ait olacak yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

TCKRC – Karayolları tarafından açılan ihalenin 143,7 milyon TL’ye kazanılması kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.

TRCAS – Şirketin, %30 oranında iştiraki RTG’nin sermayesinin 762,6 milyon TL’den 62,6 milyon TL’ye düşürüldüğü açıklandı.

VAKBN – 98 gün vadeli 200 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

**BUCIM

** – Şirket sermayesinin 1,5 milyar TL’den %166,67 oranında bedelli ve %166,67 oranında bedelsiz olarak 6,5 milyar TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.318.351 adet pay 23,08 – 25,60 875.002 adet pay 25,68 – 26,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 390.000 adet pay 26,58 – 26,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.763.296 adet pay 8,65 – 9,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR – Tijaria GG Gıda tarafından 21,37 TL fiyattan 10.078.638 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,55’e yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,19 – 17,27 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEPET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 152.500 adet pay 23,94 – 24,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım