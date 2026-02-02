Logo Grup CEO’su Buğra Koyuncu, yatırımcı kulislerinde bir süredir devam eden "Temettü dağıtılacak mı?" tartışmalarına son noktayı koydu. Koyuncu, şirketin kâr paylaşımı konusundaki yeni yol haritasını açıkladı.

"O Gelenek Bozulmayacak"

Şirketin geçmişteki ödeme performansına dikkat çeken Koyuncu, yatırımcıyı heyecanlandıran o mesajı verdi: "Düzenli olarak temettü vermeye devam etmek istiyoruz." Son 5 yıldır kesintisiz süren bu sürecin, Logo’nun karakteri haline geldiğini belirten CEO, istikrardan taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Hem Yatırım Hem Nakit Paylaşımı

Koyuncu, şirketin sadece teknolojiye yatırım yapmakla kalmayacağını, aynı zamanda kazancını yatırımcısıyla paylaşan o dengeyi koruyacaklarını ifade etti. Yatırımcıların merakla beklediği 2026 projeksiyonunda "temettü" maddesinin en üst sıralarda yer aldığı bir kez daha tescillenmiş oldu.