Borsa İstanbul’da işlem gören Segmenta Kağıt Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) payları, son işlemlerde sert yükselişiyle dikkat çekti. Hissede kısa sürede gelen güçlü prim, yatırımcıların “SEGMN’de ne oluyor?” sorusunu sormasına neden oldu.

Piyasada oluşan fiyatlamaya bakıldığında yükselişin tek bir nedene değil, teknik kırılım + artan talep + sektörel beklentiler birleşimine dayandığı görülüyor.

TEKNİK KIRILIM ALIMLARI TETİKLEDİ

SEGMN hissesi uzun süredir içinde hareket ettiği bant aralığından yukarı yönlü çıkış yaptı. Kritik direnç bölgelerinin aşılmasıyla birlikte hem algoritmik işlemler hem de kısa vadeli yatırımcı alımları devreye girdi. Bu kırılım sonrası hissede stoplu satışların kesilmesi, yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.

Grafiklerde oluşan yeni dip yapısı ve devamında gelen sert tepki, hissede trend dönüşü algısını güçlendirdi.

İŞLEM HACMİ BELİRGİN ŞEKİLDE ARTTI

Yükselişin en dikkat çeken taraflarından biri de işlem hacmindeki net artış oldu. Hacmin fiyatla birlikte yükselmesi, piyasada hareketin karşılıksız olmadığını, hisseye güçlü bir talep geldiğini gösterdi. Bu durum, yükselişin teknik yatırımcılar nezdinde daha sağlıklı algılanmasına yol açtı.

AMBALAJ VE KAĞIT TARAFINA İLGİ CANLI

SEGMN’in faaliyet gösterdiği ambalaj ve kağıt sektöründe;

gıda ve e-ticaret kaynaklı ambalaj talebinin sürmesi,

iç pazarda tüketimin görece güçlü kalması, ihracat odaklı üretimin devam etmesi gibi unsurlar, sektöre yönelik beklentileri canlı tutuyor. Bu tablo, dönemsel olarak sektördeki hisselere yönelen ilgiyi destekliyor.

DİPTEN DÖNÜŞ ALGISI ÖNE ÇIKTI

Hissede uzun süre zayıf seyir sonrası gelen sert toparlanma, yatırımcı tarafında “dip oluştu” algısını öne çıkardı. Bu algı hem teknik alımları hem de kısa vadeli pozisyonları artırarak fiyat hareketini besledi.

