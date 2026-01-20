Sasa yatırımcılarının günlerdir merakla takip ettiği takas hareketlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, HSBC Holdings’in SASA’daki payı yüzde 13,367 seviyesinden yüzde 9,412’ye geriledi. Bu düşüşle birlikte bankanın şirketteki oy hakkı da kritik olan yüzde 10 eşiğinin altına inmiş oldu.

1,7 MİLYAR LOTLUK TRAFİK: NELER OLUYOR?

Açıklamada, 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen işlemler kapsamında toplam 1 milyar 732 milyon 917 bin 654 adet payın işleme konu olduğu belirtildi. Yatırımcılar arasında panik yaratan bu devasa rakamın, aslında SASA’nın ihraç ettiği "paya dönüştürülebilir tahvillerle" ilgili teknik bir süreç olduğu vurgulandı.

"EKONOMİK RİSK TAŞIMIYORUZ" VURGUSU

HSBC, yaptığı özel durum açıklamasında bu hisse hareketlerinin temel nedenini şu şekilde özetledi:

Hedging (Riskten Korunma): İşlemler, tahvil ihracıyla bağlantılı riskten korunma operasyonlarının bir parçası.

Ödünç Pay Mekanizması: Söz konusu payların büyük bir kısmı, ödünç pay mekanizması çerçevesinde geçici olarak tahsis edilmiş durumda.

Geri İade Süreci: Teknik takas süreçleri tamamlandığında, bu hisselerin büyük bölümü asıl sahiplerine geri dönecek.

Banka, bu finansal işlemler nedeniyle SASA hisseleri üzerinde doğrudan herhangi bir "ekonomik risk" taşımadığının altını özellikle çizdi.

SASA HİSSELERİNDE SON DURUM

Haberin ardından SASA hisseleri, 20 Ocak sabahı itibarıyla yatay-pozitif bir seyir izleyerek 2,41 TL seviyelerinde işlem görmeye devam etti. Analistler, bu açıklamanın "yabancı kaçıyor" korkusunu dindirdiğini ve tahtadaki teknik baskıyı azalttığını belirtiyor. Ocak ayı başında yüzde 16 seviyelerinde olan HSBC paylarının kademeli olarak yüzde 10 altına inmesi, piyasa tarafından "operasyonun tamamlanması" olarak yorumlanıyor.