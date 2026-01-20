BIST 100’de son dönemde şirket ağırlıkları yeniden şekilleniyor. Güncel “endekse etki” verilerine göre ASELSAN, yaklaşık %9,7 seviyesine ulaşan etkisiyle BIST 100’ün en belirleyici hissesi konumuna yükseldi. Bu oran, ASELS’i endeks üzerinde en yüksek etkiye sahip şirket haline getirirken, günlük endeks hareketlerinde rolünü de belirgin biçimde büyüttü.

ASELS artık “endeks hissesi”

Ortaya çıkan tablo, ASELS’in artık yalnızca güçlü bir savunma ve teknoloji şirketi değil, aynı zamanda doğrudan endeksin yönünü etkileyen ana hisselerden biri olduğunu gösteriyor. Hissede yaşanan fiyat hareketleri, endeks puanına doğrudan ve hissedilir şekilde yansıyor. Bu durum, BIST 100’de yaşanan yükseliş veya geri çekilmelerde ASELS’in etkisini daha görünür kılıyor.

Piyasa değeri ve fiyat performansı belirleyici oldu

ASELS’in endeks üzerindeki etkisinin artmasında, son dönemdeki fiyat performansı, piyasa değerindeki büyüme ve bazı büyük hisselerdeki görece zayıflık öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Bu kombinasyon, endeks içindeki ağırlık dağılımını ASELS lehine yeniden şekillendirdi.

Yatırımcı açısından ne anlama geliyor?

Uzmanlara göre ASELS’in ağırlığının artması, önümüzdeki dönemde endeks hareketlerinin okunmasında hisseyi daha kritik hale getiriyor. Endeksin güçlü göründüğü bazı günlerde ASELS’in destekleyici rolü, zayıf günlerde ise baskı tarafında belirleyici olması daha sık görülebilir.

Bu tabloyla birlikte ASELS, banka hisseleri ve sınırlı sayıdaki büyük sanayi şirketiyle birlikte BIST 100’ün kısa vadeli yönünde ana referanslardan biri haline gelmiş durumda.