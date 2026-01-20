7-9 Ocak tarihlerinde talep toplayarak yatırımcıların radarına giren ZGYO, 16 Ocak Cuma günü "gong" sesiyle birlikte BIST sahnesindeki yerini aldı.

9,77 TL halka arz fiyatıyla yola çıkan şirket, ilk işlem gününde yaşanan yoğun volatiliteye ve kâr satışlarına rağmen günü tavan fiyattan kapatmayı başarmıştı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

3. İŞLEM GÜNÜNDE "TAVAN" KİLİTLENDİ

Haftanın ikinci işlem günü olan 20 Ocak Salı itibarıyla ZGYO, seriyi bozmadı.

Güne tavan fiyattan başlayan hisse, 12,99 TL seviyesini gördü. Yatırımcı iştahının yüksek olduğu tahtada, tavan fiyatta bekleyen 24,3 Milyon lot alım emri, talebin canlılığını koruduğunu gösteriyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

BULLS PORTFÖY’DEN ZGYO’YA MİLYONLUK ALIM

Hisse performansının yanı sıra, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) düşen önemli bir bildirim piyasaların dikkatini çekti. Bulls Portföy Yönetim A.Ş., yönettiği fonlar aracılığıyla ZGYO’da stratejik bir pozisyon aldığını duyurdu.

19 Ocak tarihli KAP açıklamasına göre Bulls Portföy bünyesindeki "Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu", şirketin sermayesinde önemli bir eşiği aştı.

İşlemin öne çıkan detayları şunlar:

• İşlem Tarihi: 06 Ocak 2026

• Alım Miktarı: 30.000.000 TL nominal tutar (30 Milyon Lot)

• Yeni Ortaklık Payı: Bu dev alımla birlikte fonun ZGYO sermayesindeki payı yüzde 7,01 seviyesine yükseldi.

Kurumsal yatırımcıların, özellikle de Bulls Portföy gibi büyük oyuncuların şirkete olan bu ilgisi, bireysel yatırımcılar nezdinde de güven unsuru olarak yorumlanıyor.

Açılışta 10,21 TL eşleşmesiyle başlayan ve bugün 12,99 TL'ye ulaşan ZGYO'nun ilerleyen günlerde nasıl bir grafik çizeceği merakla bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.