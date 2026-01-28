Deutsche Bank, kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde polis aramasına maruz kaldı. Banka, Almanya Federal Kriminal Dairesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Frankfurt ve Berlin'deki ofislerinde kolluk kuvvetlerinin arama yaptığını doğruladı.

SORUŞTURMANIN ODAĞI: ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ

Yetkililer, incelemenin şüpheli para transferleri ile yabancı şirketlerle kurulan iş ilişkileri üzerinde yoğunlaştığını bildirdi. Savcılık kaynakları, bazı iş bağlantılarının kara para aklama amacıyla kullanılmış olabileceği ihtimalinin araştırıldığını aktardı.

30 MÜFETTİŞ MERKEZ BİNADA İNCELEME YAPTI

Der Spiegel'in haberine göre, yaklaşık 30 müfettiş, sivil kıyafetlerle Frankfurt am Main'deki Deutsche Bank genel merkezine girerek belge ve dijital kayıtları inceledi. Frankfurt Savcılığı, aramaların bankanın kimliği açıklanmayan bazı yöneticileri ve çalışanlarını kapsadığını duyurdu.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, savcılık makamlarıyla tam iş birliği içinde olunduğu vurgulandı. Devam eden soruşturma nedeniyle ek detay paylaşılmadığı belirtildi.

HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Soruşturma haberinin kamuoyuna yansımasının ardından piyasalarda tedirginlik yaşandı. Deutsche Bank hisseleri gün içinde yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Analistler, soruşturmanın seyrinin bankanın itibarı ve finansal performansı açısından yakından izleneceğini ifade ediyor.