FORMT, 19.01.2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın tarihini ve yapılacağı yeri bir kez daha değiştirdi. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada erteleme gerekçesi olarak yine “teknik imkansızlıkları” gösterdi.

Şirket tarafından paylaşılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı’nda, genel kurulun 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 09.30’da Kayseri Dedeman Otel’de, hem fiziki hem de MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılmasının planlandığı belirtiliyor. Dokümanda, elektronik katılım, pay sahipleri listesi, vekalet süreçleri ve gündem maddeleri detaylı şekilde yer alıyor.

FORMT FORUMLARINDA GENEL KURUL ERTELEMESİNİ TARTIŞMAK İÇİN TIKLAYIN



Ancak genel kurulun uzun süredir yapılamaması yatırımcılar arasında rahatsızlık yaratmış durumda. Yatırımcı platformlarında yapılan yorumlarda, “teknik imkansızlık” ifadesinin soyut kaldığı, bu teknik sorunların salon, organizasyon, elektronik sistem, dokümantasyon veya yasal süreçlerden hangisini kapsadığına dair daha açık bir bilgilendirme yapılması gerektiği yönünde beklentiler öne çıkıyor.

Şirket cephesinden şu ana kadar, ertelemelere neden olan “teknik imkansızlıkların” içeriğine dair ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil. Bu durum, özellikle sürecin uzaması nedeniyle yatırımcıların daha net ve şeffaf bir bilgilendirme beklentisini artırıyor.