Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) 2025 Seçimli Olağan Genel Kurulları sonucunda, MOBTL CEO’su Aydın Mıstaçoğlu, DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı oldu.

Mıstaçoğlu, daha önce yürüttüğü DEİK Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanlığı görevinin ardından, bu kez Türkiye-Çin hattında önemli bir sorumluluk üstlendi.

“Ticaretin Ötesine Geçen Bir Döneme Giriyoruz”

Seçim sonrası yaptığı açıklamada Mıstaçoğlu, Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinin yalnızca ticaretle sınırlı kalmadığına dikkat çekerek şu mesajı verdi:

“Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin teknoloji, üretim ve stratejik ortaklıklar ekseninde derinleştiği bu dönemde, Türkiye-Çin İş Konseyi’nde sorumluluk almak benim için ayrı bir anlam taşıyor.”

Yatırım, Üretim ve Tedarik Zinciri Odaklı Yeni Dönem

Mıstaçoğlu, yeni dönemin ana odağının; yatırım iş birlikleri, üretim ortaklıkları, tedarik zinciri entegrasyon olacağını vurguladı.

Türk şirketlerinin Çin pazarındaki etkinliğini artıracak, sürdürülebilir ve karşılıklı değer yaratan projelere öncelik vereceklerini belirten Mıstaçoğlu, küresel rekabet ve tedarik zinciri dönüşümünün Türkiye açısından kalıcı fırsatlara dönüştürülmesini hedeflediklerini ifade etti.

“Daha İleriye Taşımak İçin Kararlıyız”

Aydın Mıstaçoğlu açıklamasında ayrıca, DEİK bünyesinde farklı iş konseylerine seçilen tüm başkan ve yürütme kurulu üyelerini tebrik ederken, delegelere destekleri için teşekkür etti.

Önceki dönem Türkiye-Çin İş Konseyi yönetimine de emeklerinden dolayı teşekkür eden Mıstaçoğlu, görevi devraldığı noktadan daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.