Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla 12 Şubat Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

