İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yazgan’ın, 14 Eylül 2024’te oynanan Galatasaray–Çaykur Rizespor maçında forma ve stadyum panolarında yer alan reklamların çevrim içi bahis oynatma amacıyla hizmet verdiği iddia edilen bir siteye ait olduğu gerekçesiyle sorumlu tutulduğu belirtildi.

Soruşturma, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın şikayeti üzerine başlatılmış, savcılık döneminde 1 ila 3 yıl hapis ile yüksek miktarda adli para cezası talep etmişti. Mahkeme ise yargılama sonucunda hapis ve para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.