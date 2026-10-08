Türkiye’nin kamu ve özel sektör borçluluk oranlarına değinen Şimşek, "Gelişen ülke borçluluğunda nispeten iyi bir noktadayız" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomide kararlılıkla sürdürülen yapısal adımlara dikkat çeken Bakan Şimşek, Türkiye’nin reform sürecinden taviz vermeden yoluna devam ettiğini ifade etti.

Hizmet ticaretinin stratejik önemine de değinen Şimşek, Türkiye'nin bu alandaki yüksek rekabet gücüne vurgu yaparak hizmet ihracatını artırmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini dile getirdi.

SAVUNMA SANAYİSİNE DEV YATIRIM: HARCAMALAR 9 KATINA ÇIKACAK

Konuşmasında savunma ve araştırma-geliştirme (AR-GE) alanındaki ivmeye geniş yer ayıran Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin savunma kapasitesine dönük yatırımlarını hızlandırdığını belirtti.

Savunma harcamalarının neredeyse 9 katlık bir artışla destekleneceğini kaydeden Şimşek, savunma ve AR-GE ekosisteminin toplam büyüklüğünün 100 milyar doların üzerinde bir ekonomik değere ulaştığını altını çizerek vurguladı.