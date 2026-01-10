İngiltere merkezli küresel fon, geçtiğimiz mali yılı rekorlarla kapattı. Yatırım stratejilerindeki başarısı sayesinde gelirlerini 1,2 milyar sterline taşıyan şirket, kâr paylaşımıyla İngiltere finans sektöründeki en büyük bireysel kazançlardan birine zemin hazırladı.

23 ÜYE ARASINDA DEV BÖLÜŞÜM

Şirketin ulaştığı 939,8 milyon sterlinlik rekor kârın, ortaklık yapısında bulunan 23 üye arasında paylaştırıldığı açıklandı. Bu paylaşımda en dikkat çekici noktalar şunlar oldu:

Aslan Payı Kurucuya: Kârın yaklaşık yarısı olan 476,8 milyon sterlin, kurucu Chris Rokos’a gitti.

Finans Tarihine Geçti: Bu ödeme, İngiltere finans sektöründe bugüne kadar bir bireye yapılan en yüksek ödemelerden biri olarak kayıtlara geçti.

İkinci Rekor: Bu tutar, 2021 yılında yine Rokos’un aldığı 509,4 milyon sterlinlik payın ardından şirket tarihindeki en büyük ikinci bireysel kâr payı dağıtımı oldu.

PERFORMANS GELİRLERİ KATLADI

Fonun bu devasa miktarı 23 ortağına dağıtabilmesini sağlayan temel etken, sergilediği agresif büyüme performansı oldu:

Gelir Patlaması: Şirket gelirleri bir önceki döneme göre 445,5 milyon sterlinden 1,2 milyar sterline yükseldi.

Yüksek Getiri: Fon, 2024 yılında yüzde 31, geçtiğimiz yıl ise yüzde 21 getiri sağlayarak rakiplerini geride bıraktı.

Yönetilen Varlık: Küresel makro ekonomik trendlere yatırım yapan fonun yönettiği toplam varlık büyüklüğü 22 milyar dolara ulaştı.

DEVLERLE AYNI LİGDE

Chris Rokos’un 23 üyeli ortaklık yapısı içinden aldığı bu pay, onu İngiltere’nin en çok kazanan finans figürleri olan Chris Hohn ve Alex Gerko ile aynı lige taşıdı. Sunday Times verilerine göre kişisel serveti 2,6 milyar sterline ulaşan Rokos, 2015 yılında kurduğu kendi şirketiyle eski firması Brevan Howard’ı hem performans hem de kârlılık açısından geride bırakmayı başardı.