Emtia piyasalarında "siyah altın" olarak adlandırılan kakao, 2026 yılına negatif bir başlangıç yaptı. 2025 yılının son çeyreğinde toparlanma sinyalleri veren kakao fiyatları, yeni yılın ilk haftalarında rotayı tekrar aşağı çevirdi.

KAYIPLAR DERİNLEŞİYOR: TON BAŞINA 5 BİN 284 DOLAR

Yeni yıla 5 bin 943 dolar seviyesinden giriş yapan kakao, gelen yoğun satış baskısıyla birlikte ton başına 5 bin 284 dolar seviyesine kadar geriledi. Fiyatlardaki bu geri çekilme, hem üreticileri hem de sanayiciyi yakından ilgilendiren kritik bir eşiği temsil ediyor.

PERFORMANS TABLOSU NEGATİFE DÖNDÜ

Kakaonun fiyat istatistikleri, piyasadaki karamsar tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor:

Haftalık Kayıp: Yüzde 13,12

Aylık Kayıp: Yüzde 15’i aştı.

Yıllık Kayıp: Yüzde 50 barajını geçerek yatırımcısına büyük kayıp yaşattı.

TOPARLANMA ÇABASI KISA SÜRDÜ

2025 yılını 6 bin 043 dolar seviyesinden kapatan kakao, 6 aylık düşüş trendinin ardından Aralık ayında umut vermişti. Ancak 2026'nın ilk günlerinden itibaren görülen zayıf seyir, arz-talep dengesindeki değişimlerin ve küresel stok verilerinin fiyatları baskılamaya devam ettiğini gösteriyor.

Küresel kakao piyasası, bu aydan itibaren Bloomberg Emtia Endeksi'ne (BCOM) dahil edilmesinin getireceği milyar dolarlık nakit girişi ve üretim tahminlerindeki düşüşle yeni bir döneme giriyor. Arzın daralmasına rağmen talep kanadındaki zayıflık, fiyatlar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Kakao vadeli işlemlerinin Ocak ayı itibarıyla Bloomberg Emtia Endeksi'ne (BCOM) eklenmesi, piyasada büyük bir hareketlilik beklentisi yarattı. Endekse dayalı alımların başlamasıyla birlikte, kakaonun küresel yatırım portföylerindeki ağırlığının artması bekleniyor.

2 MİLYAR DOLARLIK ALIM HACMİ BEKLENTİSİ

Citigroup tarafından yayımlanan analize göre, kakaonun BCOM'a dahil edilmesi stratejik bir fon akışını tetikleyebilir. Bankanın tahminlerine göre bu durum, New York kakao vadeli işlemlerinde 2 milyar dolara kadar ek bir alım hacmi oluşturma potansiyeline sahip. Bu gelişme, endeks fonlarının paylarını dengelemek için yapacağı alımların fiyatlara destek verebileceği şeklinde yorumlanıyor.

ÜRETİM TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ: ARZ DARALIYOR

Fiyatları yukarı yönlü destekleyen bir diğer önemli gelişme ise Uluslararası Kakao Örgütü’nden (ICCO) geldi. Kurum, 2024/25 sezonuna ilişkin küresel kakao verilerini aşağı yönlü revize etti:

Küresel Fazla Tahmini: Daha önce 142.000 MT olarak açıklanan rakam, 49.000 MT'ye indirildi.

Küresel Üretim Tahmini: Önceki 4,84 MMT olan beklenti, 4,69 MMT'ye çekildi.

Bu veriler, piyasadaki kakao miktarının beklenenden daha az olacağını ve arz tarafındaki sıkışmanın devam edeceğini gösteriyor.

