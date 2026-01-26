Güzem Yılmaz Ertem’in sorularını yanıtlayan Halil Demirdağ, yenilenebilir enerji sektöründeki fırsatlara ve şirketin finansal gücüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Demirdağ, büyümenin tesadüf olmadığını, sektörün doğası gereği katlanarak arttığını vurguladı.

"300 MİLYON DOLAR HEDEFİMİZE İNANMAYANLAR VARDI"

Şirketin halka arz sürecindeki iddialı hedeflerini hatırlatan Demirdağ, "2021 yılında halka arz olurken 300 milyon dolar ciro yapacağımızı söylediğimizde, bu rakamın çok yüksek olduğu ve yatırımcıların buna inanmayacağı ifade ediliyordu" dedi. Bugün gelinen noktada, büyümenin sağlıklı bir şekilde sürdüğünü belirten Demirdağ, sektördeki tecrübeleriyle bu ivmeyi koruyacaklarını ifade etti.

25 MİLYAR TL AKTİF BÜYÜKLÜK VE BEDELSİZ BAŞVURUSU

Şirketin finansal yapısına dair güncel verileri de paylaşan Halil Demirdağ, şu kritik bilgilere dikkat çekti:

Finansal Büyüklük: Smart Güneş Teknolojileri'nin bugün itibarıyla 25 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştığını belirtti.

Bedelsiz Sermaye Artırımı: Bedelsiz sermaye artırımı için gerekli başvuruların yapıldığını açıklayan Demirdağ, "Kaynaklarımızı gösterdik, raporlarımızı sunduk; her şey yolunda ilerliyor" bilgisini verdi.

Halka Arz Sonrası Performans: Şirketin halka arzdan bu yana iki kez sermaye artırımı gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Yönetim Kurulu Başkanı Demirdağ, temel stratejilerinin sadece büyümek değil, bu büyümeyi karlılıkla taçlandırmak olduğunu söyledi.