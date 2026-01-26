Şirket stratejilerini ulusal ekonomi politikalarıyla uyumlu şekilde kurguladıklarını belirten Halil Demirdağ, Orta Vadeli Program’ın (OVP) tüm sektör oyuncuları için temel bir takip noktası olduğunu vurguladı. Hükümetin ekonomi programına güven duymadan bir şirket projeksiyonu yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Demirdağ, Smart Güneş Teknolojileri'nin finansal yapısındaki kritik hamleyi şu sözlerle paylaştı:

"Döviz borçlanması yaptık, hem de çok düşük bir faizle. Kısa vadeli yükümlülüklerimizi kapatarak borcumuzu uzun vadeye yaydık. Biz aslında uluslararası piyasası olan bir emtia satıyoruz."

Türkiye’nin güneş enerjisi alanında küresel bir oyuncu olabilmesi için yatırım ortamının ve teşviklerin doğru şekillenmesi gerektiğini belirten Demirdağ, küresel rekabetteki en büyük zorluk olan Çin etkisine dikkat çekti.

BÖLGESEL ÜRETİM MERKEZİ HEDEFİ

Demirdağ, Türkiye’nin jeopolitik konumu ve üretim kapasitesiyle güneş enerjisinde ihracatçı ülke olma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.