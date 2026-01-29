Gerçekleşen sermaye artırımı ile birlikte SMRTG yatırımcılarının ellerindeki hisse sayısı, bedelsiz olarak 3 katına çıktı.

Başka bir deyişle, portföyünde 100 adet hissesi olan bir yatırımcının hisse sayısı, herhangi bir ödeme yapmadan 300 adede yükseldi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

BORSA İSTANBUL’DAN FİYAT GÜNCELLEMESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan verilere göre, bölünme sonrası hisse senedinin piyasaya başlangıç yapacağı teorik fiyat 8,313 TL olarak belirlendi.

Açıklamada, "SMRTG yüzde 200 iç kaynaklardan bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,313 TL." ifadelerine yer verildi.

YATIRIMCILARI NELER BEKLİYOR?

Bölünme sonrası nominal fiyatın 8,31 TL seviyesine inmesi, hissenin piyasadaki likiditesini artırabilir ve daha geniş bir yatırımcı kitlesi için erişilebilir hale gelmesini sağlayabilir.

Bedelsiz paylar, hak sahibi yatırımcıların hesaplarına aracı kurumlar vasıtasıyla otomatik olarak yansıtılacak.

Şirketin toplam piyasa değerinde bölünme kaynaklı bir değişim yaşanmazken sadece hisse adedi ve birim fiyat ters orantılı olarak güncellendi.