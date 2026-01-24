Smart Güneş Enerjisi’nden %200 Bedelsiz Müjdesi

Yenilenebilir enerji sektörünün devlerinden Smart Güneş (SMRTG), yatırımcısını sevindirecek bedelsiz kararını resmileştirdi. Tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1.211.760.000 TL tutarında sermaye artırımı yapacak olan şirket, mevcut sermayesini 605 milyon TL'den 1,8 milyar TL’nin üzerine çıkarıyor. Bu kararla yatırımcıların ellerindeki hisse adedi, herhangi bir ücret ödemeden tam 3 katına çıkmış olacak.

Pasifik GYO’da 5 Milyar TL’lik Dev Operasyon

Günün en büyük rakamlı haberi Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO) cephesinden geldi. Şirket, rüçhan haklarını kısıtlayarak toplamda 5.000.000.000 TL (5 Milyar TL) tutarında dev bir tahsisli bedelli sermaye artırımına gidiyor. Bu paylar, 2025 yılında belirlenen 3,17 TL’lik taban fiyatın altında kalmamak şartıyla Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’a satılacak. Şirket bu hamleyle kasasına ciddi bir taze nakit girişi sağlayacak.

MANAS ve FRIGO-Pak’tan %100 Bedelli Kararı

Sermaye yapısını güçlendirmek isteyen iki şirket daha bedelli sermaye artırımı için vize aldı:

Manas Enerji: Mevcut 165,5 milyon TL'lik sermayesini halka arz yöntemiyle %100 artırarak 331 milyon TL'ye çıkarıyor.

Frigo-Pak Gıda: O da tıpkı Manas gibi %100 oranında bedelli artırıma giderek sermayesini 294,2 milyon TL’ye yükseltme kararı aldı.

Yatırımcı Notu: Bu sermaye artırımları; şirketlerin öz kaynaklarını güçlendirmesi, borç yükümlülüklerini azaltması veya yeni yatırımlara kaynak yaratması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Pasifik GYO’daki tahsisli satışın büyüklüğü ve Smart Güneş’in yüksek bedelsiz oranı, önümüzdeki işlem günlerinde tahtalardaki volatiliteyi artırabilir.