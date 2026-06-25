Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre şirket esas sözleşmesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 10 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalma şartıyla önemli bir sermaye operasyonu gerçekleştirilecek.

Şirketin 1.817.640.000 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları tamamen kısıtlanarak nakden artırılacak. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek yeni payların tamamı, borsada işlem görebilir nitelikte B grubu hisselerden oluşacak.

2 MİLYAR TL'LİK HASILATI HÂKİM ORTAK KARŞILAYACAK

Bu büyük sermaye hamlesinin en dikkat çeken yönü ise piyasaya herhangi bir satış yükü getirmeyecek olması. İhraç edilecek payların tamamı, halka arz edilmeksizin doğrudan şirketin hâkim ortağı olan ve alımı önceden taahhüt eden Smart Holding A.Ş.'ye tahsisli satış yöntemiyle satılacak.

• Hedeflenen Toplam Hasılats: 2.000.000.000 TL (2 Milyar TL)

• Satış Fiyatı Nasıl Belirlenecek? İhraç edilecek payların satış fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul’un toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürleri çerçevesinde netleşecek. Belirlenecek fiyat, baz fiyatın ve nominal değerin altında olmayacak; nihai pay adedi de bu fiyatlamanın ardından kesinlik kazanacak.

RESMİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Yönetim kurulu kararı doğrultusunda, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor onaylandı.

Şirket yönetimi başta SPK, Borsa İstanbul, MKK ve Takasbank olmak üzere ilgili tüm kurumlar nezdinde gerekli izin, onay ve başvuru süreçlerini yürütmek üzere işlemleri resmi olarak başlattı.

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMLARI NEDİR?

Tahsisli sermaye artırımları, halka açık şirketlerin piyasadan (küçük yatırımcıdan) para toplamak yerine, doğrudan ana ortak veya nitelikli yatırımcı kanalıyla şirkete taze nakit girişi sağlaması açısından piyasada genellikle pozitif karşılanır.

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