Şirket tarafından yapılan açıklamada, mevcut sermayenin ciddi bir oranda artırılacağı şu rakamlarla ifade edildi:

Mevcut Sermaye: 15.000.000 TL

Artırım Oranı: Yüzde 700

Artış Tutarı: 105.000.000 TL (Tamamı iç kaynaklardan)

Yeni Sermaye: 120.000.000 TL

SPK SÜRECİ TAMAMLANDI

Söz konusu sermaye artırımı ve şirket Esas Sözleşmesi’nin sermayeyi düzenleyen 6. maddesinin tadili, 15 Ocak 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Onay kararı, aynı tarihli ve 2026/3 sayılı SPK bülteninde yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

