Borsa İstanbul’da bedelsiz sermaye artırımı süreçleri hız kesmeden devam ederken, Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ocak 2026 tarihli bülteninde Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri’nin bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

SPK onayı doğrultusunda şirketin 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içinde yer alan 605 milyon 880 bin TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi, toplam 1 milyar 211 milyon 760 bin TL artırılacak.

Artırımın 361 milyon 760 bin TL’lik kısmı hisse senedi ihraç primleri hesabından, 850 milyon TL’lik kısmı ise sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanacak.

Bu işlemle birlikte Smart Güneş’in çıkarılmış sermayesi 1 milyar 817 milyon 640 bin TL’ye yükselecek.

HAK KULLANIM TARİHİ BELLİ OLDU

Yüzde 200 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcıların bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 29 Ocak 2026 olarak belirlendi.

SMRTG HİSSESİNDE SON DURUM

SMRTG bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, 15.00 yazım saati itibarıyla yüzde 1,48'lik primle 24,64 TL seviyesine ulaştı.