Portföyünde Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) hissesi bulunduran veya bu hisseyi takip eden yatırımcılar için beklenen haber geldi.

Şirket, 15 Ocak 2026 tarihli SPK bülteninde onaylanan dev sermaye artırımı süreci için takvimi netleştirdi.

SERMAYE 8 KATINA ÇIKIYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, mevcut 15.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini yüzde 700 oranında artırarak 120.000.000 TL'ye yükseltecek.

Artırılan 105.000.000 TL'lik kısmın tamamı, şirket bünyesindeki iç kaynaklardan, yani "Sermaye Düzeltmesi Enflasyon Farkları" kaleminden karşılanacak. Bu sayede yatırımcılar ceplerinden herhangi bir bedel çıkmadan (bedelsiz olarak) yeni pay sahibi olacaklar.

KRİTİK TARİH: 29 OCAK PERŞEMBE

Yatırımcıların ajandasına not etmesi gereken "hak kullanım başlangıç tarihi" 29 Ocak 2026 (Perşembe) olarak belirlendi.

Bu tarihte şirket hisseleri, yüzde 700 oranında bölünmüş yeni fiyatıyla işleme başlayacak. Yatırımcıların hesabındaki lotlar ise bedelsiz oranı kadar artacak.