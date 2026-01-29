Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), kayıtlı sermaye tavanı artırımına yönelik başvurusunun onaylandığını duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre süreçte önemli bir aşama tamamlandı.

SERMAYE TAVANI 20 MİLYAR LİRAYA YÜKSELİYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin mevcut 7,5 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 20 milyar TL’ye çıkarılması amacıyla hazırlanan esas sözleşme değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görüş verildiği belirtildi.

Ayrıca kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin de 2026–2030 dönemini kapsayacak şekilde güncelleneceği ifade edildi.

NİHAİ KARAR PAY SAHİPLERİNİN ONAYINA SUNULACAK

Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin yürürlüğe girmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli diğer yasal izinlerin tamamlanmasının ardından düzenlemenin pay sahiplerinin onayına sunulacağı bildirildi.

KTLEV HİSSESİNDE SON DURUM

KTLEV bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, saat 17.00 itibarıyla yüzde 0,54'lük primle 37,26 TL seviyesinde seyrediyor.