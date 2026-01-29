Altın fiyatları 2026 yılına hızlı bir yükselişle başladı ve kısa sürede yeni rekor seviyelere ulaştı. Yeni yıla 5 bin 966 lira seviyesinden başlayan gram altın, bugün 7 bin 811 liraya yükselerek tarihi zirveyi gördü.

Küresel piyasalarda ise yılbaşında 4 bin 319 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 5 bin 595 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Böylece gram altın son bir ayda yaklaşık 2 bin lira, ons altın ise 1.300 dolara yakın değer kazandı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş piyasasındaki yükselişi değerlendirirken, yatırımcıların güçlü yükseliş beklentisi nedeniyle piyasaya güvenle yöneldiğini söyledi. Eryılmaz, geçen yıl bu denli sert bir yükseliş görülmediğini, fiyatlar arttıkça yatırımcı ilgisinin de hızlandığını ifade etti.

KAPALIÇARŞI İLE SPOT PİYASA ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI

Altındaki sert yükseliş sonrası spot piyasa ile Kapalıçarşı fiyatları arasındaki fark da büyüdü. Kapalıçarşı'da gram altın 8 bin liranın üzerine çıkarken, iki piyasa arasındaki fiyat farkı 300 liraya yaklaştı.

Güvenli liman talebinin artmasıyla yatırımcıların aklındaki temel soru ise "Bu seviyelerden altın alınır mı?" oldu.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR?

Eryılmaz'a göre altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişte doların zayıflaması ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi gibi temel faktörler etkili oluyor.

Gümüş tarafında ise arz sorununun daha belirgin olduğunu belirten Eryılmaz, Çin'in fiyat artışları sonrası ihracata getirdiği kısıtlamaların da piyasayı desteklediğini, bunun hem maliyetleri kontrol etmek hem de kaynak milliyetçiliği kapsamında atılmış bir adım olduğunu söyledi.

YÜKSELİŞ SÜREBİLİR Mİ?

Piyasada güçlü bir satış dalgası görülmediğini belirten Eryılmaz, yatırımcıların gümüş ve altını elde tutmaya devam ettiğini, bunun da fiyatları yukarı taşımayı sürdürdüğünü ifade etti.

Altın ve gümüşte güçlü bir düzeltme yaşanmadığını, fiyatların daha çok yatay dinlenme dönemleri geçirdiğini belirten ekonomist, mevcut ortamda piyasanın rasyonellikten uzaklaşabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle yatırımcıların alımlarını kademeli şekilde yapmasının daha sağlıklı olacağını söyledi.

BU SEVİYELERDEN ALTIN VE GÜMÜŞ ALINIR MI?

Eryılmaz, mevcut fiyat seviyelerinden alım önerisi vermenin kolay olmadığını, piyasa dinamiklerinin klasik ezberleri bozduğunu ifade etti. Ancak güçlü trendin sürdüğünü belirterek yatırımcılara temkinli ama fırsatları kaçırmayacak bir yaklaşım önerdi.

YIL SONU ALTIN FİYATLARI İÇİN NET RAKAM VERDİ

Eryılmaz'a göre gümüş fiyatı 116 doların üzerinde kaldığı sürece kademeli alımlar düşünülebilirken, ons altında 5 bin 400 dolar üzerindeki seviyeler alımlar için izlenebilir bölge olarak öne çıkıyor.

Gram altın tarafında ise 7 bin 400 liranın üzerindeki fiyatların yatırımcıyı çok üzmeyecek seviyeler olabileceğini belirten Eryılmaz, yıl sonunda gram altının 9 bin – 9 bin 500 lira aralığında kapanabileceğini tahmin etti.