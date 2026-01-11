Sömestir tatili için geri sayım başladı. 16 Ocak–2 Şubat tarihleri arasında yaklaşık 19 milyon öğrenci ve öğretmen ara tatile girerken, bu dönemde turizm sektöründe yoğunluk yaşanması bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre, 2 milyonu yurtiçinde, 500 bini yurtdışında olmak üzere toplam 2,5 milyon kişi tatile çıkacak. Ulaşım ve konaklama harcamalarıyla birlikte yaklaşık 100 milyar TL'lik bir turizm ekonomisi oluşacağı öngörülüyor.

Her yıl olduğu gibi bu sömestirde de kayak merkezleri ön plana çıkarken, termal tesisler, Akdeniz ve GAP bölgesi tatilcilerden payını alacak. Halihazırda ortalama yüzde 80 doluluğa ulaşan kayak otellerinde, son dakika rezervasyonlarıyla birlikte doluluk oranlarının yüzde 100'e çıkması bekleniyor. Termal tesislerin de tamamen dolacağı belirtilirken, Antalya'daki otellerin ise yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Turizm sektörü hisseleri 2026 yılına nasıl başladı?

TALEP YÜZDE 15 ARTTI

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ara tatil talebinde geçen yıla kıyasla yüzde 15'lik artış yaşandığını söyledi. Artışta kış turizmi imkanlarının gelişmesinin etkili olduğunu belirten Bağlıkaya, "Aynı zamanda gerek otellerimiz gerekse seyahat acentelerimiz bu yıl fiyat artışını sınırlı tuttu. Bu da talebi hareketlendirdi" dedi.

Sömestirde kayak merkezlerine ilginin arttığını vurgulayan Bağlıkaya, "Uludağ, Erciyes ve Erzurum başta olmak üzere birçok merkezde doluluk oranları hızla yükseliyor. Doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler Sapanca ve Bolu'yu, termal turizm arayanlar ise AFYON gibi bölgeleri tercih ediyor. Doğu Ekspresi ve GAP turları, kısa süreli kültür rotaları ve İstanbul gezileri de sömestir döneminin öne çıkan alternatifleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

TURLAR 10 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Yurtdışında özellikle vizesiz turların yoğun talep gördüğünü belirten Bağlıkaya, "Balkan ülkeleri ilk sırada bulunurken, vize sorunu yaşamayan tatilciler Orta Avrupa, Benelüks, Fransa ve İtalya turlarına yöneliyor" dedi.

Yurtiçinde konaklamalı tur paketlerinin iki çocuklu bir aile için günlük 10 bin TL'den başladığını aktaran Bağlıkaya, "İki çocuklu bir aile için yurt dışı otobüslü turlar 20 bin, uçaklı turlar 60 bin TL'den başlıyor. Bu fiyatlar otel ve konaklama süresine göre değişiyor" diye konuştu.

SÖMESTİR TATİLİ TERMALLE BÜTÜNLEŞTİ

Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, sömestir tatilinin artık termal turizmle özdeşleştiğini söyledi. Yoğun rezervasyon aldıklarını belirten Gümüşhan, "İlk hafta için yüzde 80, ikinci hafta için 70'lik bir rezervasyon var. Son dakikalarla yüzde 100 dolar" dedi.

Talebin özellikle İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya başta olmak üzere yakın şehirlerden geldiğini belirten Gümüşhan, "Son yıllarda Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan da yüksek talep var. Bu dönemde 5 yıldızlı termal otellerde oda fiyatları günlük 12 bin ila 20 bin TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

ERZURUM'DA TALEP PATLAMASI

Dedeman Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, bu yıl Erzurum'da olağanüstü bir talep yaşandığını belirterek, "Bu yıl aşırı bir talep var. Bunda her kar yağışı hem de otelimizi yenilememiz ve fiyat artışını sınırlı tutmamız etkili. Şu anda yüzde 150 bir talep oluştu. Talebi başka tarihlere kaydırmaya çalışıyoruz" dedi.

Demiray, gecelik ortalama oda fiyatlarının 10–15 bin TL bandında olduğunu da ekledi.

OKULLAR ANTALYA'YI TERCİH EDİYOR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, ara tatilde okullar ve spor kamplarının Antalya'ya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi."Bu dönemde hem fiyatların uygun olması hem hava şartlarının iyi olması hem de Antalya'nın öğrencilere özel programlar yapması talebi artırıyor" diyen Kavaloğlu, bölgedeki açık otellerin yüzde 80 doluluk oranına ulaşacağını belirtti.

ERCİYES'TE 1,5 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, tüm pistlerin açık olduğunu belirterek,"Dağ otellerimize yüzde 90, şehir otellerimize ise yüzde 80 rezervasyon var" dedi. Akşehirlioğlu, 15 günlük tatil süresince günübirlik ziyaretçiler dahil Erciyes'te 1,5 milyon misafir ağırlamayı öngördüklerini ifade etti.

ULUDAĞ'DA DOLULUK YÜZDE 100'E ÇIKABİLİR

Bursa Uludağ'da pistlerin Aralık ayının son haftasında açıldığını belirten Ağaoğlu Turizm Grubu Başkanı Murat Türker, "Yılbaşına talep iyiydi. Yıla güzel bir başlangıç yaptık. Ara tatil için de yüksek bir talep var. Şu anda yüzde 65 rezervasyon aldık, son dakikalarla yüzde 100 dolu oluruz" dedi. Türker, bölgede fiyat artışlarının sınırlı tutulduğunu vurgulayarak,"BIZIM otelimizde oda fiyatları tam pansiyon günlük 28-30 bin TL" değerlendirmesinde bulundu.