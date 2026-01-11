2025’i yüksek maliyetler, jeopolitik riskler ve zayıflayan küresel talep tartışmalarıyla kapatan turizm sektörü, 2026’ya girerken Borsa İstanbul’da net bir ayrışma görüntüsü verdi. Yeni yılın ilk günlerinde özellikle restoran, catering ve şehir içi turizm gelirine sahip şirketlerde yukarı yönlü hareketler dikkat çekerken; otel, tatil köyü ve klasik konaklama ağırlıklı şirketlerde ise daha temkinli ve yer yer satış baskısının öne çıktığı bir fiyatlama oluştu.

Baydöner, TAB Gıda ve DO-CO gibi yeme-içme ve hizmet tarafında faaliyet gösteren şirketlerde artan iç talep beklentileri ve operasyonel esneklik algısı hisselere alım getirirken; Petrokent Turizm, Tek-Art Turizm ve bazı otel hisselerinde sezon öncesi belirsizlikler, maliyet baskıları ve bilançoya dair soru işaretleri fiyatlara negatif yansıdı. Bu görünüm, 2026’nın başında turizm sektörünün tek parça hareket etmediğini, yatırımcıların “turizm hissesi” yerine doğrudan iş modeline göre pozisyon aldığını ortaya koydu.

Kısacası 2026’nın ilk tablosu; şehir içi tüketim ve hizmet odaklı şirketlerin daha dirençli, klasik turizm ve konaklama tarafının ise daha kırılgan seyrettiği bir başlangıca işaret etti.

ŞİRKET BAZLI AYRIŞMA DİKKAT ÇEKTİ

Ocak ayının ilk bölümünde Baydöner, TAB Gıda ve DO-CO hisseleri aylık bazda güçlü primlerle öne çıkarken; Merit Turizm, Martı Otel ve Ulaşlar Turizm daha sınırlı yükselişlerle yılı karşıladı. Buna karşılık Tek-Art Turizm, Büyük Şefler ve özellikle Petrokent Turizm hisselerinde sert geri çekilmeler yaşandı.

Bu görünüm, 2026 başında turizm sektöründe yatırımcı açısından “sektör almak” yerine hisse seçiminin belirleyici olduğu bir sürecin başladığına işaret etti.

100 BİN TL YATIRAN NE KAZANDI?

Aylık performanslar baz alınarak, her bir turizm hissesine ayrı ayrı 100.000 TL yatırıldığı varsayıldığında ortaya çıkan tablo şu şekilde oluştu:

Yükselenler:

BYDNR (Baydöner): %11,36 → 111.360 TL

TABGD (TAB Gıda): %8,56 → 108.560 TL

DOCO (DO-CO): %5,08 → 105.080 TL

AVTUR (Avrasya Turizm): %4,58 → 104.580 TL

ETILR (Etiler Gıda): %3,48 → 103.480 TL

AYCES (Altın Yunus Çeşme): %3,40 → 103.400 TL

MERIT (Merit Turizm): %3,13 → 103.130 TL

MARTI (Martı Otel): %1,87 → 101.870 TL

ULAS (Ulaşlar Turizm): %1,85 → 101.850 TL

MAALT (Marmaris Altınyunus): %1,44 → 101.440 TL

Düşenler

TEKTU (Tek-Art Turizm): %-4,67 → 95.330 TL

BIGCH (Büyük Şefler): %-8,89 → 91.110 TL

PKENT (Petrokent Turizm): %-22,53 → 77.470 TL