İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen teknik takip ve incelemeler, profesyonel bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Şüphelilerin; BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi yaygın kullanılan firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşların bilgilerini ele geçirdiği ve sahte forex siteleri üzerinden yatırım vaadiyle büyük vurgunlar yaptığı belirlendi.

313 MİLYON LİRA KAPALIÇARŞI ÜZERİNDEN AKLANMIŞ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporları, suç gelirinin nasıl sisteme sokulduğunu gözler önüne serdi. Dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların; paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, bu paralarla gerçekte olmayan altın alım-satım işlemleri yapmış gibi göstererek suç gelirini "yasal" bir görünüme kavuşturmaya çalıştıkları anlaşıldı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 48 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerden 48'i yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit paraya el konuldu.

MASAK RAPORU: PROFESYONEL AKLAMA YÖNTEMİ

MASAK raporunda, şüpheli para hareketlerinin zincirleme şekilde gizlendiği ve aklama sürecinin sahte ticari faaliyetler görüntüsü altında profesyonelce yürütüldüğü vurgulandı. 313 milyon liralık devasa tutarın finansal sisteme dahil edilme aşamasındaki tüm detaylar savcılık dosyasında yer aldı.

Kaynak: Sabah Gazetesi