SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, söz konusu şirketler yeni pay ihraç ederek hem sermaye yapılarını güçlendirmeyi hem de nakit girişi sağlamayı hedefliyor.

Çan2 Termik sermayesini 10 milyar TL’ye çıkarıyor

Bültende yer alan karara göre Çan2 Termik AŞ, mevcut 7 milyar TL olan sermayesini 10 milyar TL’ye yükseltecek. Artışın 3 milyar TL’lik kısmı bedelli sermaye artırımı yoluyla yapılacak. Bedelli sürecinde yatırımcıların rüçhan hakları doğrultusunda yeni pay alma hakkı bulunacak.

Uşak Seramik’ten %100 bedelli artırım

Uşak Seramik Sanayi AŞ, SPK onayıyla mevcut 1 milyar 225 milyon TL olan sermayesini 2 milyar 450 milyon TL’ye çıkaracak. Buna göre şirket, 1 milyar 225 milyon TL tutarında bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Bu artış, şirketin mevcut sermayesinin tamamına karşılık geliyor.

Kent Gıda da bedelliye gidiyor

SPK bülteninde yer alan bir diğer şirket olan Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ise mevcut 220 milyon TL’lik sermayesini 330 milyon TL’ye yükseltecek. Şirket bu kapsamda 110 milyon TL bedelli sermaye artırımı yapacak.

Detaylar KAP açıklamalarıyla netleşecek

Bedelli sermaye artırımlarına ilişkin rüçhan hakkı kullanım tarihleri, yeni pay alma oranları, fiyatlar ve takvim, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlayacağı duyurularla netleşecek.