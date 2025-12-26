SPK’nın haftalık bülteninde yer alan karara göre, PEKGY hisselerinde gerçekleştirilen işlemlerde piyasa bozucu nitelikte eylemler tespit edildi. Bu eylemlerin, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği kapsamında yer alan düzenlemelere aykırı olduğu belirtildi.

İNCELEME AYLARCA SÜRDÜ

Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde, söz konusu işlemlerin piyasada yanıltıcı fiyat ve işlem hacmi algısı oluşturabilecek nitelikte olduğu, yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek davranışlar içerdiği ifade edildi. SPK, bu tür işlemlerin sermaye piyasalarının güven ve şeffaflık ilkesine zarar verdiğine dikkat çekti.

EN YÜKSEK CEZA ALAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Açıklanan karar kapsamında bazı isimlere kesilen cezaların yüz milyonlarca lirayı bulması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. En yüksek idari para cezası uygulanan isimler şu şekilde sıralandı:

• Oğuz Erel – yaklaşık 362 milyon TL

• Ferudun Çavuşer – yaklaşık 335 milyon TL

• Serdar Tunç – yaklaşık 329 milyon TL

• Ahmet Çölgeçen – yaklaşık 250 milyon TL

• Erdinç Atalay – yaklaşık 180 milyon TL

Bu beş isme kesilen cezaların toplamı, genel ceza tutarının büyük bölümünü oluşturdu. Diğer kişiler hakkında ise milyon TL seviyesinden başlayıp daha düşük tutarlara kadar değişen idari para cezaları uygulandı.

SPK’DAN SERT MESAJ: “PİYASA BOZUCU EYLEMLERE TOLERANS YOK”

SPK, söz konusu karar ile birlikte piyasa bozucu eylemlere karşı sıfır tolerans politikasını bir kez daha ortaya koydu. Kurul, sermaye piyasalarında adil, şeffaf ve güvenilir bir ortamın korunması amacıyla denetim ve yaptırımların artarak süreceğini vurguladı.