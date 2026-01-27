Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,46 artarak 2 milyar 19 milyon 550 bin 975 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-13.00 ve 17.00, 18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 23.00'te 2 bin 155 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 37 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 60 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

(AA)